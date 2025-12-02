RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ausente do time titular, na final da Libertadores, após uma conversa franca com o técnico Filipe Luís, o zagueiro Léo Ortiz se prepara para retornar aos gramados nesta quarta-feira (3), contra o Ceará, às 21h30, no Maracanã, em jogo que pode resultar em novo título para o Flamengo, desta vez pelo Campeonato Brasileiro.

ABRIU MÃO DE JOGAR FINAL PELO COLETIVO

Ortiz teve um gesto avaliado por Filipe Luís e todos os companheiros como de grandeza na decisão em Lima. Após fazer um grande esforço para se recuperar da lesão no tornozelo esquerdo e se mostrar apto a entrar em campo, ele teve uma conversa sincera e a sós com o treinador no dia da partida contra o Palmeiras.

O zagueiro disse que queria jogar, mas afirmou que se o técnico entendesse que ele poderia prejudicar por estar um mês parado, seria melhor ele abrir mão de atuar em prol do grande objetivo que era o título.

Filipe Luís, então, optou por manter Danilo entre os titulares e o experiente defensor acabou por fazer o gol que deu o tetracampeonato ao Flamengo. Já Ortiz não saiu do banco.

"Foi incrível estar junto com eles. Óbvio que eu queria estar em campo, fiz de tudo para isso e me coloquei à disposição. Fiquei bem tranquilo com a decisão do Fili (Filipe Luís), tive uma conversa muito boa com ele. O mais importante é o título", disse Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo.

Ortiz lembrou da dedicação que teve durante a campanha, principalmente nas semifinais, quando atuou no sacrifício contra o Racing e precisou aplicar uma infiltração no tornozelo para suportar as dores.

"Acho que, em algum momento, eu me dediquei muito por essa equipe, pelo Flamengo, no jogo do Racing, principalmente, onde não joguei nas melhores condições. Então, dei minha contribuição. E nesta terça-feira (02) eu pude ajudar ali, participando, gritando, passando energia positiva. E o mais importante é que a gente foi campeão", disse Léo Ortiz.

DISPUTA POR VAGA COM DANILO

A tendência é a de que Filipe Luís mantenha Danilo contra o Ceará levando em consideração a meritocracia, mas Léo Ortiz deverá ganhará uma minutagem até por questão de reconhecimento.

A última partida do zagueiro foi no dia 29 de outubro, contra o Racing, pela semifinal da Libertadores. Portanto, o defensor não atua há mais de um mês.

Para o Flamengo sagrar-se matematicamente campeão brasileiro nesta quarta-feira (03), basta ter uma vitória simples sobre o Ceará ou o Palmeiras não vencer o Atlético-MG.