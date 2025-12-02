SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O departamento de futebol e a comissão técnica do Corinthians se veem "reféns" do transfer ban que atinge o clube desde agosto.

Sem conseguir avançar em negociações por jogadores monitorados, dirigentes e comissão técnica lidam ainda com a possibilidade de ter de manter atletas que poderiam ser liberados caso o cenário fosse diferente.

DORIVAL EVITA DISCUTIR REFORÇOS

Dorival Júnior tem evitado discutir possíveis contratações enquanto o banimento de registros permanece ativo, mesmo com as áreas de análise avaliando nomes observados e indicações recebidas.

O atacante Pedro Rocha, por exemplo, é monitorado, mas ainda não passou por avaliação técnica direta do treinador.

O executivo de futebol Fabinho Soldado busca conter expectativas enquanto coordena o setor responsável pela análise de mercado, mas admite nos bastidores que depende de uma ação concreta da diretoria para avançar em qualquer tratativa.

ATLETAS DESPRESTIGIADOS PODEM PERMANECER

A manutenção do transfer ban também afeta decisões sobre saídas.

Jogadores avaliados negativamente e que poderiam deixar o clube ao fim da temporada tendem a permanecer por falta de reposição possível.

Nesse grupo estão nomes como Félix Torres, Cacá, Charles e José Martínez, que poderiam ser negociados para aliviar a folha salarial ou usados em trocas caso o clube estivesse liberado para registrar reforços.

Também podem retornar ao elenco atletas que estão emprestados a outros clubes, como Alex Santana e Pedro Raul, caso não haja possibilidade de novas contratações para 2026.

A permanência praticamente forçada de parte do elenco atual, porém, não agrada à comissão técnica, que considera o grupo insuficiente para a próxima temporada.

PLANEJAMENTO TRAVADO

O planejamento para 2026 é considerado seriamente comprometido pelo núcleo de futebol do Corinthians. A diretoria aguarda o pagamento da parcela de dezembro do acordo com a Liga Forte União para tentar reverter o transfer ban.

Mesmo que o problema seja solucionado antes do fim do ano, a avaliação interna é de que o clube já perdeu tempo demais para preparar a próxima temporada.