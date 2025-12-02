SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o título encaminhado, o Campeonato Brasileiro deve reservar a maioria das emoções nas últimas duas rodadas para a luta contra o rebaixamento. Ao todo, dez clubes ainda têm chances de cair, mas são apenas duas vagas.

O UOL separou cenários, dados e probabilidades, com a ajuda da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), para explicar como equipes que parecem livres do Z-4 seguem com chances de queda no Brasileirão.

*

QUEM ESTÁ NA BRIGA?

Fortaleza, Santos, Internacional, Vitória e Ceará são os mais ameaçados. Todos têm mais de 5% de chances de caírem para a Série B. Sport e Juventude já estão rebaixados matematicamente.

Além dos citados, outros cinco clubes também aparecem com probabilidades de queda, mas são inferiores a 1%. São eles: Bragantino, Atlético-MG, Vasco, Corinthians e Grêmio.

Para o quinteto ser rebaixado à Série B, uma série de combinações de resultados precisaria acontecer. Daquelas que nem a calculadora consegue entender de primeira.

Por exemplo, o Corinthians precisaria perder seus dois últimos compromissos e os rivais que estão mais ameaçados vencerem ambos. É bastante improvável, mas não impossível, já que o Timão carrega 0,001% de chances de rebaixamento.

"As chances de rebaixamento de Corinthians e Grêmio são bem pequenas, mas ainda possíveis. Nesta rodada, se Santos, Inter, Ceará e Fortaleza tropeçarem, as chances de rebaixamento dessas equipes devem ser zeradas", disse Gilcione Oliveira, matemático da UFMG.

Qualquer vitória desses cinco times menos ameaçados nas últimas duas jornadas eliminaria de vez as chances de queda. Se perderem, contudo, podem ir para a última rodada mais pressionados.

O CRITÉRIO PARA AS CHANCES DE REBAIXAMENTO

No intuito de entender melhor porque clubes que está da 9ª posição para trás continuam com chances de rebaixamento, ainda que remotas, o UOL conversou com Gilcione Oliveira.

Segundo ele, a probabilidade não tem a ver apenas com a pontuação das equipes. O critério também engloba os adversários que esses clubes vão enfrentar nas rodadas finais.

O Ceará poderia estar mais tranquilo na tabela, mas enfrenta Flamengo e Palmeiras nas últimas duas rodadas. Se conseguir vencer um dos dois, escapa do Z-4. O Vozão ainda levaria vantagem no critério de desempate, já que tem uma vitória a mais que os rivais diretos.

Além da classificação em si, o nível da equipe também é levado em consideração para o levantamento. A partir desses critérios, mais de quatro milhões de cenários são simulados para entender as probabilidades.

"Santos e Internacional podem chegar a 47 pontos, e Ceará e Vitória podem chegar a 49 e 48 pontos, respectivamente. Por isso, as equipes que estão com 45 ou 46 pontos podem ser ultrapassadas por essas quatro equipes", disse Gilcione Oliveira.

VEJA AS PROBABILIDADES DE QUEDA PARA A SÉRIE B

Sport - 100% (já rebaixado)

Juventude - 100% (já rebaixado)

Fortaleza - 69,5%

Santos - 51,4%

Internacional - 40,8%

Vitória - 30,6%

Ceará - 7,5%

Red Bull Bragantino - 0,15%

Atlético-MG - 0,042%

Vasco - 0,02%

Corinthians - 0,001%

Grêmio - 0,0004%