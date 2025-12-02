SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A 37ª rodada do Brasileirão começa nesta terça-feira (2) e pode ter a definição de coisas importantes em todas as partes da tabela.

BRIGA PELO TÍTULO

O Flamengo pode se sagrar campeão nesta quarta-feira (03). Há dois cenários para isso acontecer:

Vitória sobre o Ceará

Empate ou derrota para o Ceará + empate ou derrota do Palmeiras

POSSÍVEL REBAIXADO

O Fortaleza pode ser rebaixado nesta rodada. O cenário só será possível se a equipe perder para o Corinthians, em casa, e contar com uma combinação de resultados:

Derrota + vitórias de dois deles: Inter, Santos ou Vitória + empate ou vitória do Ceará

VAGAS DIRETAS NA LIBERTADORES

O Mirassol pode garantir a quarta colocação e a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. A equipe consegue o feito em alguns cenários:

Vitória sobre o Vasco

Empate com Vasco + empate ou derrota do Fluminense

Derrota + empate ou derrota do Fluminense + empate ou derrota do Bahia

O Botafogo também pode garantir sua vaga direta nos grupos. O Glorioso, no entanto, não depende só de si:

Vitória + derrota do Fluminense + derrota do Bahia

Tanto Mirassol quanto Botafogo já estão garantidos na Libertadores do ano que vem. A dupla, agora, apenas luta para definir se vai garantir vaga direta na fase de grupos.

JOGOS DA RODADA

Hoje

19h - Vasco x Mirassol

21h30 - Grêmio x Fluminense

Amanhã

19h - Fortaleza x Corinthians

19h - Bragantino x Vitória

19h30 - Juventude x Santos

20h - São Paulo x Internacional

20h - Bahia x Sport

21h30 - Flamengo x Ceará

21h30 - Atlético-MG x Palmeiras

Quinta-feira

19h30 - Cruzeiro x Botafogo

COMO ESTÁ A TABELA

Flamengo - 75 pontos

Palmeiras - 70 pontos

Cruzeiro - 69 pontos

Mirassol - 63 pontos

Botafogo - 59 pontos

Fluminense - 58 pontos

Bahia - 57 pontos

São Paulo - 48 pontos

Corinthians - 46 pontos

Grêmio - 46 pontos

Vasco - 45 pontos

Bragantino - 45 pontos

Atlético-MG - 45 pontos

Ceará - 43 pontos

Vitória - 42 pontos

Santos - 41 pontos

Internacional - 41 pontos

Fortaleza - 40 pontos

Juventude - 34 pontos

Sport - 17 pontos