SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A 37ª rodada do Brasileirão começa nesta terça-feira (2) e pode ter a definição de coisas importantes em todas as partes da tabela.
BRIGA PELO TÍTULO
O Flamengo pode se sagrar campeão nesta quarta-feira (03). Há dois cenários para isso acontecer:
Vitória sobre o Ceará
Empate ou derrota para o Ceará + empate ou derrota do Palmeiras
POSSÍVEL REBAIXADO
O Fortaleza pode ser rebaixado nesta rodada. O cenário só será possível se a equipe perder para o Corinthians, em casa, e contar com uma combinação de resultados:
Derrota + vitórias de dois deles: Inter, Santos ou Vitória + empate ou vitória do Ceará
VAGAS DIRETAS NA LIBERTADORES
O Mirassol pode garantir a quarta colocação e a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. A equipe consegue o feito em alguns cenários:
Vitória sobre o Vasco
Empate com Vasco + empate ou derrota do Fluminense
Derrota + empate ou derrota do Fluminense + empate ou derrota do Bahia
O Botafogo também pode garantir sua vaga direta nos grupos. O Glorioso, no entanto, não depende só de si:
Vitória + derrota do Fluminense + derrota do Bahia
Tanto Mirassol quanto Botafogo já estão garantidos na Libertadores do ano que vem. A dupla, agora, apenas luta para definir se vai garantir vaga direta na fase de grupos.
JOGOS DA RODADA
Hoje
19h - Vasco x Mirassol
21h30 - Grêmio x Fluminense
Amanhã
19h - Fortaleza x Corinthians
19h - Bragantino x Vitória
19h30 - Juventude x Santos
20h - São Paulo x Internacional
20h - Bahia x Sport
21h30 - Flamengo x Ceará
21h30 - Atlético-MG x Palmeiras
Quinta-feira
19h30 - Cruzeiro x Botafogo
COMO ESTÁ A TABELA
Flamengo - 75 pontos
Palmeiras - 70 pontos
Cruzeiro - 69 pontos
Mirassol - 63 pontos
Botafogo - 59 pontos
Fluminense - 58 pontos
Bahia - 57 pontos
São Paulo - 48 pontos
Corinthians - 46 pontos
Grêmio - 46 pontos
Vasco - 45 pontos
Bragantino - 45 pontos
Atlético-MG - 45 pontos
Ceará - 43 pontos
Vitória - 42 pontos
Santos - 41 pontos
Internacional - 41 pontos
Fortaleza - 40 pontos
Juventude - 34 pontos
Sport - 17 pontos