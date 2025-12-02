SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 39 anos que vestia a camisa do Flamengo foi agredido na entrada do prédio em que mora, em Brasília, por dois torcedores do Palmeiras.

O incidente aconteceu na madrugada do último domingo (30), algumas horas depois da conquista do título da Libertadores pelo Flamengo. A vítima tinha assistido à final em um bar e estava em uma área comum, na portaria do prédio, quando foi atacada.

Após o ataque, o homem procurou a 3ª Delegacia de Polícia de Brasília. A vítima relatou à polícia que sofreu golpes no rosto, cotoveladas e um chute no peito que o fez rolar por seis degraus em um lance de escada.

A filha do homem também foi agredida durante a confusão. Isso aconteceu enquanto testemunhas tentavam segurar os agressores -o que só funcionou após duas tentativas.

A 3ª DP instaurou investigação para identificar e localizar os autores das agressões.