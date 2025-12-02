(UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com as principais ligas do mundo rejeitando a ideia, a Fifa está pronta para implementar o uso do VAR em lances de escanteio na Copa de 2026. A informação é do site britânico BBC.

A ideia foi apresentada em outubro após uma reunião do IFAB (International Football Association Board), responsável pelas regras do jogo. Além de lances de impedimento, o VAR também será usado para revisar lances de segundo cartão amarelo.

No entanto, representantes das principais ligas do planeta rejeitaram a proposta para escanteios. Assim, a Fifa deverá promover testes nas competições que organiza antes do Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá, marcado para junho e julho de 2026.

O chefe de arbitragem da Fifa, Pierluigi Colina, é favorável à mudança. O árbitro da final da Copa do Mundo de 2002 acredita que erros desse tipo são rapidamente identificados pelo VAR e comunicados.

