SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina de futebol fechou a temporada 2025 com uma vitória por 5 a 0 sobre Portugal. Na noite portuguesa de terça-feira (2), no estádio Municipal de Aveiro, o time comandado por Arthur Elias contou com gols de Gabi Zanotti, Ludmila, Dudinha, Isabela e Bia Zaneratto para estabelecer a goleada.
Foi uma ótima atuação após uma decepcionante na última sexta (28), com derrota por 3 a 1 para a Noruega, em La Línea de la Concepción, na Espanha. E um resultado mais condizente com o bom trabalho realizado na equipe nacional neste ano.
O Brasil fechou o calendário com dez vitórias, dois empates e três derrotas. Conquistou a Copa América e teve jornadas relevantes, como o triunfo de 8 de abril sobre os Estados Unidos, em San José -foi a primeira vitória do time feminino verde-amarelo sobre as norte-americanas deste 2014 e a primeira de toda a história na casa delas.
Nesta terça, em Portugal, a seleção começou a construir o placar logo no primeiro minuto, em um cruzamento de Dudinha com cabeceio de Zanotti. Aos 17, foi a vez de Zanotti ser a garçonete, com belo passe para Ludmila. Aos 37, Ludmila manteve o revezamento e serviu Dudinha.
Com o 3 a 0, o ritmo caiu na etapa final, e Elias começou a fazer alterações. Uma das acionadas, Isabela, marcou de cabeça, aos 28. E, já, aos 45, Zaneratto fechou a contagem, cobrando pênalti sofrido por Bruninha.