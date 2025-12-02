SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Supercomputador da Opta Analyst, empresa que é especializada em estatísticas esportivas, listou as seleções favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026 ?e não colocou o Brasil nem mesmo dentro do top 5.

O levantamento traz a seleção de Carlo Ancelotti apenas como 7ª melhor posicionada para faturar o troféu. O torneio, que terá o sorteio dos grupos na sexta, começa em junho do ano que vem.

O Brasil soma, segundo o supercomputador, apenas 5,6% de chances de tornar-se hexacampeão. O número é, inclusive, inferior em relação a Portugal, que nunca ganhou uma Copa.

Espanha, França e Inglaterra formam o "pódio" ?os três europeus aparecem com mais de 10%. Argentina e Alemanha completam o top 5.

O favoritismo dos espanhóis foi explicado pelo site da Opta. "A Espanha agora está invicta em seus últimos 31 jogos oficiais, superando a famosa sequência de 30 jogos sob comando de Vicente del Bosque entre 2010 e 2013 ?uma sequência que os levou a vencer tanto a Copa do Mundo quanto a Euro."

A justificativa pelo 7º lugar do Brasil , por outro lado, passa pelos recentes fracassos nas últimas edições do torneio, segundo a empresa ?Ancelotti, no entanto, é citado como possível solução. "O Brasil tem decepcionado constantemente nos últimos anos, falhando em passar até pelas quartas de final nas duas Copas do Mundo mais recentes e na Copa América de 2024, mas se algum treinador pode fazer a seleção ter sucesso em umm torneio eliminatório, ele é Ancelotti."

VEJA TOP 15

Espanha - 17%

França - 14,1%

Inglaterra - 11,8%

Argentina - 8,7%

Alemanha - 7,1%

Portugal - 6,6%

Brasil - 5,6%

Holanda - 5,2%

Noruega - 2,3%

Colômbia - 2%

Bélgica - 1,9%

Uruguai - 1,7%

México - 1,3%

Croácia - 1,1%

Marrocos - 1,1%