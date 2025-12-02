(UOL/FOLHAPRESS) - O Mirassol aguentou a pressão do Vasco, foi eficiente em São Januário e venceu por 2 a 0 nesta terça-feira (2), em duelo pela 37ª rodada do Brasileiro. O gols anotados por Renato Marques e Carlos Eduardo garantiram que o clube paulista se classifique para a fase de grupos da Libertadores de 2026 em seu primeiro ano na Série A.
O triunfo faz com que os comandados de Rafael Guanaes cheguem a 66 pontos, em quarto lugar, e não possam mais ser alcançados por Botafogo e Fluminense, rivais na briga.
Já o Vasco perdeu a chance de ficar provisoriamente no G8. O Cruzmaltino estaciona nos 45 pontos, na 11ª colocação e terá que torcer contra os rivais diretos para não ter que depender do título da Copa do Brasil para se classificar à competição continental.
Ambas as equipes voltam a campo no domingo, às 16h (de Brasília), pela última rodada do Brasileirão. O Vasco visita o Atlético-MG, enquanto o Mirassol recebe o Flamengo.
HISTÓRIA FEITA
No ano de seu centenário, o Mirassol fez uma campanha surpreendente na primeira vez que disputou a Série A do Brasileirão. A vitória em São Januário garantiu a equipe na fase de grupos da Libertadores de 2026. Ao fim da partida, o técnico Rafael Guanaes se emocionou e chorou à beira do gramado.
Ainda invicto em casa, o clube paulista vai coroar sua campanha contra o Flamengo e tentará ficar o campeonato inteiro sem perder em seus mandos.
COMO FOI O JOGO
A primeira etapa começou bem agitada, com os dois times buscando jogo e tentando entender o gramado ? uma forte chuva castigou São Januário antes da bola rolar, e a partida começou com pequenas poças. Reinaldo foi uma ausência sentida pelo Mirassol. O lateral, artilheiro da equipe, teve um edema no calcanhar direito e sentiu durante o aquecimento, ficando de fora.
Os visitantes tiveram mais domínio nos primeiros minutos, mas o Cruzmaltino conseguiu se recuperar e teve a melhor chance do primeiro tempo: Rayan exigiu boa defesa de Walter. A partir dos 30 minutos, as equipes se entenderam e não criaram mais grandes oportunidades. O alto número de faltas também picotou o jogo.
O Vasco voltou melhor no início da etapa final, criando chances em sequência. Lucas Piton sentiu lesão no joelho esquerdo e saiu de campo chorando. Após o clima esfriar, o Mirassol aproveitou a chance que teve e marcou gol Renato Marques ? a equipe paulista aguentou a pressão e, nos acréscimos, marcou com Carlos Eduardo para sair com a vitória e a vaga na fase de grupos da Libertadores.
GOLS E DESTAQUES
Vacilada do Léo Jardim... O goleiro do Vasco quase fez uma trapalhada que rendeu o primeiro gol do Mirassol. Aos oito minutos, Léo Jardim demorou com a bola nos pés, foi pressionado por Negueba e chutou em cima do atacante do Mirassol. A bola subiu, e o camisa 1 cruzmaltino conseguiu se recuperar para segurá-la.
... e defesaça do Walter. Depois de bate-rebate, Rayan ficou com a bola e finalizou com força, exigindo que Walter fosse no cantinho para defender. O goleiro do Mirassol sentiu o ombro, recebeu atendimento e seguiu no jogo.
Arriscou de bicicleta. O Vasco ficou mais com a bola após os 20 do primeiro tempo, mas sem conseguir levar perigo real. O Mirassol chegou com Renato Marques, que dominou cruzamento no peito e engatilhou uma bicicleta, só que a bola saiu sem força e Léo Jardim pegou com facilidade.
Susto parecido no Mirassol. Ao tentar sair jogando, Walter deixou a bola com João Victor. O zagueiro foi pressionado por Coutinho e chutou em cima do camisa 10 vascaíno. A bola bateu em Coutinho e pegou um efeito, indo em direção ao gol. Walter correu para trás e pegou antes que ela entrasse. Na sequência, o clube paulista conseguiu trabalhar, Renato Marques ficou com espaço na entrada da área, mas mandou no meio.
Terceira do Renato Marques. O atacante do Mirassol desperdiçou sua terceira chance na partida quando Nuno Moreira não conseguiu dominar e a bola sobrou em seu pé. O camisa 78 avançou com ela e buscou o canto, só que finalizou à direita do gol.
Vasco chegou já no início. Na volta do intervalo a equipe da casa criou três chances de cara. Primeiro, Andrés Gómez levou para o meio e bateu para defesa de Walter. Depois, Coutinho deu um belo passe, e Rayan mandou por cima. Por fim, o camisa 10 arriscou de longe, e o goleiro do Mirassol ficou com ela.
Na ponta dos dedos! O Cruzmaltino seguiu pressionando em busca do primeiro gol. Paulo Henrique recebeu adiantado na área e mandou um foguete. Walter resvalou para desviar.
Saiu chorando. Aos 17 minutos, Lucas Piton dividiu com Guilherme e sentiu o joelho esquerdo, pedindo substituição imediamente ao banco do Vasco. O lateral recebeu atendimento em campo, foi substituído por Puma Rodríguez e deixou o gramado em prantos.
0x1. Depois das chances perdidas, Renato Marques abriu o placar para o Mirassol. Guilherme deixou com Carlos Eduardo, que carregou e deu ótimo passe para o atacante pegar de primeira e superar Léo Jardim, aos 24.
Para fora! Em blitz em busca do empate, o Vasco teve algumas chances nos minutos finais. Na melhor delas, Vegetti ajeitou de cabeça, e David pegou de primeira, mas mandou para fora em bola que Walter só olhou.
0x2. Carlos Eduardo garantiu a vitória do Mirassol nos acréscimos. Em contra-ataque, o atacante ganhou na corrida de Robert Renan, driblou Léo Jardim e empurrou para o gol vazio.
VASCO
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Puma Rodríguez); Cauan Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Philippe Coutinho; Andrés Gómez (Vegetti), Nuno Moreira (David) e Rayan. T.: Fernando Diniz.
MIRASSOL
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Neto Moura (Yago Felipe) , Danielzinho e Shaylon (Guilherme); Negueba (Luiz Otávio), Alesson (Carlos Eduardo) e Renato Marques (Cristian). T.: Rafael Guanaes.
Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Leone Carvalho Rocha (GO)VAR: Rafael Traci (SC)Gol: Renato Marques (24'/2ºT), Carlos Eduardo (46'/2ºT) (MIR)
Cartões amarelos: Carlos Cuesta e Nuno Moreira (VAS); Lucas Ramon, Neto Moura e Renato Marques (MIR)