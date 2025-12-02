SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo terá nesta quarta-feira (3) a segunda chance de confirmar seu nono título do Campeonato Brasileiro, com o time de Filipe Luís podendo levantar mais uma taça apenas quatro dias depois de ser campeão da Copa Libertadores.

Faltando duas rodadas para o fim da competição, com somente mais seis pontos em disputa, o rubro-negro lidera a tabela de classificação, com 75 pontos, cinco à frente do Palmeiras, vice-líder.

Na rodada anterior, o Flamengo já poderia ter sido campeão, se vencesse o Atlético Mineiro, e o Palmeiras perdesse para o Grêmio. O tricolor gaúcho até venceu sua partida, por 3 a 2, mas o carioca não conseguiu sair de um empate em 1 a 1 com o mineiro.

Agora, pela 37ª e penúltima rodada do Brasileiro, o Flamengo recebe o Ceará -14º na tabela, com 43 pontos, a dois do Internacional, primeiro time na zona de rebaixamento-, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília).

Se vencer, o clube carioca chegará aos 78 pontos e confirmará a conquista do campeonato com uma rodada de antecedência, independentemente do resultado do jogo do Palmeiras, que viaja até Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro, em partida atrasada da 34ª rodada, também às 21h30.

Em caso de empate ou derrota contra o Ceará, o Flamengo ainda poderá sagrar-se campeão brasileiro diante de sua torcida na própria quarta-feira, desde que o Palmeiras não vença seu confronto em Minas.

Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o rubro-negro tem 97,2% de probabilidade de garantir o título do Brasileiro, contra apenas 2,8% de chances do Palmeiras.

Se a briga pelo título do Campeonato Brasileiro de 2025 já está bem perto da definição, do outro lado da tabela, a briga pelo rebaixamento segue a todo vapor.

Ainda há duas vagas restantes para a Série B do ano que vem, uma vez que Sport e Juventude já não têm mais chances matemáticas de permanecerem na primeira divisão nacional.

Conforme os cálculos dos matemáticos da UFMG, ainda há dez times com risco de jogar a segunda divisão em 2026.

O Fortaleza, 18º e antepenúltimo na tabela, com 40 pontos, é o time que mais corre o risco de cair, com 69,5% de probabilidade de disputar a divisão de acesso em 2026.

Vindo de uma sequência de oito jogos de invencibilidade, com quatro vitórias, o time do técnico argentino Martín Palermo busca manter o momento positivo contra o Corinthians (9º), na Arena Castelão. O Fortaleza encerra sua participação no Brasileiro no domingo (7), contra o Botafogo, no Nilton Santos.

Internacional (17º), Santos (16º) e Vitória (15º) vêm na sequência entre os mais ameaçados.

O Interncional, com 41 pontos, aparece com 40,8% de chances de ser rebaixado. Encara o São Paulo (8º), na Vila Belmiro, e o Red Bull Bragantino (12º), no Beira-Rio, nas duas últimas rodadas.

Já o Santos, também com 41 pontos, tem 51,4% de probabilidade de voltar a ser rebaixado, após cair pela primeira vez em 2023.

Embora esteja acima do time gaúcho na tabela, o alvinegro praiano aparece com uma chance maior de queda, uma vez que as simulações da UFMG consideram o retrospecto recente e o histórico de confrontos de cada time contra os próximos adversários.

O Santos terá pela frente o Juventude (19º), em Caxias do Sul, pela 37ª rodada, e o Cruzeiro (3º), na Vila Belmiro, pela última rodada.

O Vitória, com 42 pontos, surge em seguida, com 30,6% de risco de rebaixamento. O time baiano viaja até Bragança para medir forças com o Bragantino, na penúltima rodada, e termina o campeonato em jogo contra o São Paulo, no Barradão.

Um pouco mais tranquilo na briga contra o rebaixamento, o Ceará tem 7,5% de probabilidade de cair. Depois do jogo contra o Flamengo, o time recebe o Palmeiras, no Castelão, no domingo.

Bragantino (0,15%), Atlético-MG (0,0428%), Vasco (0,0204%), Corinthians (0,0017%) e Grêmio (0,0004%) ainda mantêm probabilidades residuais de serem rebaixados.