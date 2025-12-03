(UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense contou com dois gols de Soteldo e venceu o Grêmio em Porto Alegre, por 2 a 1, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os tentos do camisa 7, que quebrou um jejum contra seu ex-clube, colocam o Tricolor das Laranjeiras no G5. André Henrique descontou para os gaúchos.

Com o triunfo, a equipe de Luis Zubeldía chega ao sexto jogo sem perder e entra provisoriamente no G5, zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Com 61 pontos, o Flu seca o Botafogo (que tem 59) contra o Cruzeiro ? eles se enfrentam na quinta-feira.

Já o Grêmio perde a chance de entrar no G8. O clube gaúcho fica com 46 pontos, na 10ª posição, e torce contra os rivais para ainda sonhar com uma vaga na pré-Libertadores.

Ambas as equipes volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília), pela última rodada do Brasileirão. O Fluminense recebe o Bahia, enquanto o Grêmio visita o lanterna Sport.

FIM DE JEJUM E VAR PROTAGONISTA

Muito criticado pela torcida do Flu, Soteldo ainda não havia marcado desde que chegou ao time, no meio do ano ? na temporada, fez apenas um gol, pela seleção da Venezuela. Mas o argentino reencontrou as redes no local onde havia marcado pela última vez representando um clube.

Soteldo fez seu útlimo gol justamente na Arena do Grêmio, quando ainda defendia a equipe gaúcha, em outubro de 2024. Na ocasião, marcou contra o Atlético-GO. O baixinho fez valer a lei do ex para pôr fim ao jejum que durava mais de um ano ? ainda marcou o segundo depois do intervalo, antes de André Henrique descontar para os gaúchos.

O primeiro gol do camisa 7 do Flu, no entanto, teve que ser validado pelo VAR. No lance, o assistente deu impedimento de Lucho Acosta, que participou do lance. O argentino passou para Serna cruzar para Soteldo.

O Grêmio também teve um gol anulado por impedimento na etapa inicial, e o VAR concordou com a decisão. Após a revisão, foi mantida a decisão de anular o tento de André Henrique. Devido às ações do VAR, os jogadores e a comissão da equipe mandante foram para o intervalo muito insatisfeitos com a arbitragem.

GOLS E DESTAQUES

Entregada de cá, entegrada de lá. As primeiras chances das duas equipes vieram de erros na saída de bola. Aos quatro minutos, Marcos Rocha tentou driblar Soteldo e perdeu a bola para o baixinho, que tocou para Everaldo na área. O camisa 9 rolou para Lucho Acosta, que chegou batendo mas foi bloqueado. Aos 10, Freytes deu a bola no pé de André, que arriscou de longe e viu Fábio ficar com ela.

1 a 0. A lei do ex foi responsável por abrir o placar para o Fluminense. Samuel Xavier mandou bola longa para Lucho Acosta, o argentino dominou bem e deixou com Serna, que chegou cruzando. Tiago Volpi não conseguiu interceptar, e Soteldo só empurrou para as redes, aos 18. O tento foi anulado pelo bandeirinha, mas o VAR revisou e deu o gol.

Pega, Fábio! Depois de recuperar a bola, Marlon saiu e velocidade e deixou com Pavón. O camisa 7 levou para o meio e bateu de fora da área. Fábio fez grande defesa, mandando para escanteio.

Pavón, de novo... O argentino teve mais uma boa chance de empatar para o Grêmio, já no fim do primeiro tempo. Após escanteio afastado pela zaga, Pavón pegou na veia e mandou à esquerda do gol. O Flu ainda teve uma oportunidade: Soteldo deixou de letra para Renê, que chegou cruzando da linha de fundo, mas Everaldo mandou por cima.

Impedido. O Grêmio chegou a balançar as redes antes do intervalo. Pavón cruzou e André ganhou da marcação de cabeça. O tento, no entanto, foi anulado pelo bandeirinha ? e confirmado o impedimento pelo VAR. Os jogadores e a comissão do clube gaúcho criticaram muito a anulação.

André Henrique em busca do empate... O centroavante do Grêmio teve uma ótima chance para empatar já no início do segundo tempo. Freites foi pressionado e perdeu a bola para Alysson, que se jogou e conseguiu deixar ela com André Henrique. O camisa 77 deu uma caneta no zagueiro do Flu e bateu forte, mas para fora.

...mas Soteldo faz o segundo. Em boa jogada trabalhada, Serna chegou no fundo e cruzou para Everaldo, que deixou de letra para Lucho Acosta. O argentino só rolou para Soteldo, cara a cara, deslocar na saída de Tiago Volpi, aos 6.

E o Grêmio diminuiu logo depois. Aos 8 minutos, Willian cobrou escanteio, e André Henrique subiu sozinho para cabecear forte, superando Fábio: 2 a 1.

Chances dos dois lados. O jogo ficou quente com o Grêmio querendo o emapte, e o Flu fechar o resultado. Em cobrança de falta, Willian mandou perto do gol. Na sequência, Lucho Acosta cruzou rasteiro, a bola passou por toda a área e Serna, na cara do gol, pegou mal.

No travessão! Marcos Rocha achou Edenílson por cima. Após dividida com Freytes na área, a bola sobrou para o jovem Jardiel, que encheu o pé e carimbou o travessão de Fábio.

Fábio! Já nos acréscimos, o goleiro do Flu fez uma ótima defesa. Edenílson cruzou da direita, e Gustavo Martins ganhou de Thiago Santos pelo alto, mas Fábio se esticou e mandou para escanteio.

GRÊMIO

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur e Willian (Aravena); Pavón (Edenílson), Alysson (Cristaldo) e André Henrique (Jardiel). T.: Mano Menezes.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier (Thiago Santos), Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta (Ganso); Serna (Lima), Soteldo (Keno) e Everaldo. T.: Luis Zubeldía.

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Gols: André Henrique (8'/2ºT); Soteldo (18'/1ºT e 6'/2ºT) (FLU)Cartões amarelos: Gustavo Martins, Dodi e Arthur (GRE); Lima (FLU)