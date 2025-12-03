SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo segue na disputa pelo prêmio da Globe Soccer Awards de melhor clube do mundo, sendo o único representante da América do Sul entre os oito finalistas.

Originalmente, 16 times foram indicados ao prêmio, em lista que incluía o Palmeiras. Os oito finalistas foram os mais votados no site da honraria.

Além do Flamengo, o outro time de fora da Europa que segue na disputa é o Al-Ahli (SAU). Barcelona (ESP), Bayern de Munique (ALE), Chelsea (ING), Liverpool (ING), PSG (FRA) e Sporting (POR) são os outros candidatos.

A premiação será definida por votação popular e um júri da organização do prêmio. O Real Madrid, fora da briga este ano, é o maior premiado - cinco vezes (2014, 2016, 2017, 2022 e 2024).

Além do Flamengo, Raphinha e Vini Jr são outros brasileiros na final do prêmio. O atacante do Barça concorre nas categorias de melhor jogador e melhor atacante, enquanto Vini concorre como melhor jogador.