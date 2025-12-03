Se confirmar o título brasileiro hoje, o Flamengo erguerá a taça ainda no Maracanã e ocasionará uma mudança na tabela de jogos da última rodada do Brasileirão.

A CBF levará a taça do Brasileirão ao Maracanã na noite de hoje. Se vencer o Ceará, o Flamengo confirmará o título e fará a festa no gramado do estádio. O time ainda pode ser campeão mesmo não vencendo -para isso, precisará que o Palmeiras também não vença o Atlético-MG. Os dois jogos começam às 21h30 (de Brasília).

O Flamengo só não será campeão hoje se tropeçar contra o Ceará, e o Palmeiras vencer o Atlético-MG. Caso contrário, confirmará sua segunda conquista em menos de uma semana -venceu a Libertadores no último sábado.

Se for campeão, o Flamengo terá o jogo contra o Mirassol, pela última rodada, adiantado. As equipes têm duelo marcado para o domingo, às 16h, mas ele será antecipado para sábado em caso de taça rubro-negra.

O Intercontinental é o motivo. O Flamengo estreia no torneio na próxima quarta-feira, contra o Cruz Azul, no Qatar. Com a mudança, a equipe ganharia um dia a mais para viajar e treinar visando a partida.

Caso o título não venha hoje, nada muda. O Flamengo será obrigado a jogar no mesmo horário do Palmeiras, no domingo, uma vez que ambos terão chances de título.

COINCIDÊNCIAS À VISTA

Se a taça vier hoje, ela chegará cercada de coincidências relacionadas ao ano de 2019. Naquela temporada, o Flamengo também foi campeão da Libertadores e do Brasileirão na mesma semana.

A final da Libertadores de 2019 foi no Estádio Monumental U, em Lima, assim como em 2025. Ela foi conquistada um dia antes da confirmação do título brasileiro.

O jogo da festa do título brasileiro de 2019 foi contra o Ceará. O Vozão é justamente o adversário do confronto de hoje, mas, dessa vez, o Flamengo entra em campo ainda precisando confirmar a taça.

JOGOS DOS CANDIDATOS AO TÍTULO

37ª rodada (ambos às 21h30 de hoje)

Flamengo x Ceará

Atlético-MG x Palmeiras

38ª rodada (ambos às 16h de domingo)

Mirassol x Flamengo*

Ceará x Palmeiras

*mudará para o sábado se o Flamengo for campeão hoje

COMO ESTÁ A TABELA

Flamengo - 75 pontos (22 vitórias)

Palmeiras - 70 pontos (21 vitórias)