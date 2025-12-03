RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O wrestling brasileiro terá mudanças no ciclo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 e a preparação vai contar com o auxílio de técnicos estrangeiros. O cronograma que será implementado faz parte de uma parceria da confederação com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

As seleções masculina e feminina vão contar com atividades sob os comandos de Pedro Rojas, cubano naturalizado americano, e do iraniano Kazem Mohseninia Firouzja

"É a primeira vez que isso acontece em um ciclo olímpico. Trazer esses treinadores, em um primeiro momento, pode gerar o impacto direto nos resultados dos atletas. Ter condições de treino, atividades priorizadas e treinadores com essa experiência, faz a diferença. Mas não só isso. Queremos que esses técnicos tenham contatos com os nossos treinadores, façam esse intercâmbio para que nossos treinadores possam evoluir, melhorar novos atletas e assim sucessivamente", contou Flávio Neves, presidente da CBW.

A modalidade será a primeira a usufruir do programa de parceria e terá dois clubes que vão abrigar as atividades das seleções -o Clube Atlético Paulistano, em São Paulo, com o time feminino, e o Praia Clube, em Minas Gerais, com o masculino.

O plano é que os centros de excelência tenham três níveis: o bronze, que seria uma parceria do clube com o apoio da federação local, prata, que tem também o apoio do CBC, e ouro, quando o COB integra a cooperação.

"Os dois primeiros centros de excelência vão ser com o wrestling. A ideia é unir forças do COB, CBC, clube, que vai ser anfitrião, e confederação, que tem a expertise no esporte. Ainda não há outra modalidade, mas já estamos estudando, tivemos uma reunião com o COB para estipular o plano de trabalho e alinhar os termos de cooperação", contou Emerson Appel, Gerente de Esportes e Relações Institucionais do CBC.