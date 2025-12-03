SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A permanência do Santos na Série A em 2026 ainda é uma incógnita. No momento, o Santos está fora da zona de rebaixamento, mas pode depender do São Paulo, um dos arquirrivais paulistas, para seguir na primeira divisão.

A SITUAÇÃO DO SANTOS

Com 41 pontos, o Santos não integra o Z-4 por apenas um gol. A vantagem mínima no saldo (-11 a -12) sobre o Internacional é o que vai garantindo o clube da Baixada Santista na Série A.

Além do Colorado, o Santos também batalha com Fortaleza (40 pontos), Vitória (42) e Ceará (43) para fugir do Z-4.

Dessa forma, é possível afirmar que o Santos depende apenas de si para se manter na elite do futebol nacional. As duas últimas rodadas, contudo, não serão fáceis.

O Santos visita o já rebaixado Juventude em Caxias do Sul e, na última rodada, recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro. Com duas vitórias, o Santos tem tudo para permanecer na primeira divisão.

E O SÃO PAULO?

O Tricolor Paulista ainda luta por uma vaga na Libertadores. Nesse momento, contudo, o clube precisa esperar a definição da Copa do Brasil para entender a possibilidade.

Com o G-7 já definido, o São Paulo só vai à Libertadores se terminar a competição em oitavo, posição que está no momento, com 48 pontos. Caso Cruzeiro ou Fluminense sejam campeões da Copa do Brasil, mais uma vaga no torneio continental via liga nacional será aberta.

Apesar da situação momentânea, o São Paulo se vê ameaçado por Corinthians e Grêmio, ambos com 46 pontos. Dessa forma, a equipe comandada por Crespo precisa de dois resultados positivos para garantir, pelo menos, a chance de disputar a Libertadores.

E é justamente nesse cenário que o Santos seria ajudado. O Tricolor enfrenta Internacional e Vitória nas últimas duas jornadas, dois rivais diretos do Santos na luta contra o rebaixamento. Se vencer ambos, facilita a vida de Neymar, Vojvoda e companhia.

Caso seja derrotado, no entanto, o São Paulo pode complicar tanto o rival quanto a si.

*

Veja os últimos jogos de São Paulo e Santos no Brasileirão

SÃO PAULO

São Paulo x Internacional - 3/12, às 20h, na Vila Belmiro

Vitória x São Paulo - 7/12, às 16h, no Barradão

SANTOS

Juventude x Santos - 3/12, às 19h30, no Alfredo Jaconi

Santos x Cruzeiro - 7/12, às 16h, na Vila Belmiro