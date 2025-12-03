SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com passagem por Paulistano, Flamengo e Seleção Brasileira, o técnico Gustavo de Conti, o "Gustavinho" hoje treina o Pinheiros. O treinador dono de três taças do NBB, uma com o Paulistano e outras duas com o Flamengo, agora tem uma equipe de novos jogadores buscando crescer ainda mais no basquete.

Para ele, a oportunidade de trabalhar com os jogadores mais jovens lhe atraiu bastante quando recebeu o convite para treinar a equipe azul e preta da zona oeste da capital paulista.

"Para mim é uma honra poder ter recebido o convite e aceitei na hora, sem pensar, porque realmente é uma grande oportunidade para mim. O estilo que o Pinheiros leva o basquete aqui que desenvolve o basquete, é um estilo muito parecido com o que eu vivi no Paulistano, quando eu comecei, há mais de 20 anos."

"Eu trabalhei muitos anos com categoria de base, eu adoro colocar os meninos para jogar, trabalhar com jovens, no Flamengo eu não tive tantas oportunidades de trabalhar com jovens, porque era um time com muito mais investimento e não tinha a categoria de base tão boa quanto é o Pinheiros, então para mim está sendo um enorme prazer poder ajudar no desenvolvimento deles."

Gustavinho vê a revelação de novos jogadores como o principal desafio do clube nesta temporada. Neste ano, o time já conseguiu levar um jogador para a seleção, Pedro Pastre, que jogou alguns minutos nos dois jogos contra o Chile.

"A gente tem vários desafios (no NBB), talvez o maior é a gente revelar jogadores. Agora o Pastre tá na seleção brasileira e a gente tem outros que foram sondados também, que a gente sabe que estão no radar da seleção brasileira também, então esse é um dos objetivos, fazer esses meninos virarem jogadores profissionais realmente, viverem disso e representarem o Brasil".

O treinador ainda ressalta que há objetivos esportivos (resultados) na liga, como a classificação para a Copa Super 8. "Esportivamente, sem dúvida nenhuma, (o objetivo) é participar do Super 8 mais uma vez, né, acho que esportivamente esse é o nosso grande objetivo do primeiro turno".

O time já conseguiu resultados importantes como uma vitória contra o Brasília e o Minas fora de casa, ambos muito bem na classificação e candidatos ao título.

"Esses resultados são uma ducha de positividade para nós. Ninguém imaginava realmente que a gente pudesse ganhar do Brasília fora, ganhar do Minas fora, foram dois resultados super importantes, mas como todo time jovem também, a gente oscila um pouco em outros jogos, contra adversários que nós éramos favoritos e oscilamos um pouco, ganhamos, mas oscilamos."

"Isso é inerente à equipe de jovens, mas sem dúvida, dá mais confiança, que é tão importante para jogadores jovens, jogadores que estão começando a jogar na primeira vez no adulto, a confiança é muito importante e esses resultados realmente dão bastante confiança para a gente'", disse Gustavinho.

Em um time de jovens, a oscilação é normal e faz parte do aprendizado dos jogadores, por isso, Gustavinho trabalha esse aspecto junto com a comissão técnica.

"Eu tenho uma comissão técnica de altíssimo nível, os treinadores, o Esteban, todo mundo do staff é muito bom e me ajuda muito com isso, então, os assistentes, todos os treinadores, tanto eu, Bruno, Thomas e o Pedro, a gente conversa muito com os jogadores. O Pedro e o Thomas tem uma idade até parecida com a dos jogadores, então, eles são um excelente elo de ligação entre a gente e conversamos muito sobre o que vai ser no treino, o que vai ser no jogo, como foi o jogo, a gente mostra muitos vídeos pra eles, e a gente tenta, de uma maneira positiva, engessar o máximo. A gente tenta fazer o máximo as coisas combinadas, basquete é muito improviso, porque é muito dinâmico, mas a gente tenta improvisar o mínimo possível, treinar as mais variadas possibilidades que vão acontecer no jogo, pra gente não ser surpreendido. Isso diminui bastante os erros e diminui a oscilação do time", explicou.

O Pinheiros joga nesta quarta contra o Flamengo às 20h em casa. O time está na quinta colocação com oito vitórias e duas derrotas.

