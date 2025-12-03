SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mirassol está na fase de grupos da Libertadores. O clube do interior de São Paulo garantiu a vaga direta com vitória sobre o Vasco, por 2 a 0, em São Januário, ontem. O feito histórico não é por acaso.

Para quem estava na Série D em 2020, o Leão Caipira até que chegou longe. O UOL relembra toda a campanha do Mirassol no Campeonato Brasileiro e dá detalhes sobre os processos dessa reconstrução.

A CAMPANHA NO BRASILEIRÃO

O Mirassol tem 66 pontos no Brasileirão. Ele dificilmente vai ficar no pódio, mas, também, já tem a quarta posição assegurada.

São 18 vitórias, 12 empates e apenas sete derrotas, todas fora de casa. O Leão Caipira fez do Maião a sua fortaleza e não perdeu nenhuma em seus domínios. É o quinto melhor mandante do Brasileirão e vai terminar a campanha no interior, contra o Flamengo.

A equipe de Rafael Guanaes também foi um visitante indigesto, com 26 pontos, os últimos diante do Vasco.

SEGREDOS PARA A ASCENÇÃO

O Estádio José Campos Maia passou por uma grande modernização: foram investidos R$ 14 milhões em reformas relacionadas à participação na Série A -com melhorias na fachada, acessibilidade e nos vestiários, tanto para mandantes quanto para visitantes.

Além disso, o centro de treinamento do Mirassol Futebol Clube impressiona pela estrutura moderna. O CT ocupa cerca de 1.500 m², com equipamentos que custam até R$ 400 mil, oferecendo aos atletas, à comissão técnica e aos funcionários uma infraestrutura de alto nível.

São quatro campos, alojamentos para mais de 40 pessoas, academias, cápsula de flutuação, cozinha com refeitório e outras facilidades -características que colocam esta estrutura entre as melhores do país.

Em termos de investimento em contratações, o contraste com os gigantes é gritante. Enquanto o Palmeiras desembolsou cerca de R$ 700 milhões nesta temporada, aproximadamente 100 vezes mais, o Mirassol foi com calma e planejamento.

No total, o Leão Caipira aplicou apenas R$ 6,5 milhões em reforços nesta temporada, um valor modesto, que se destinou exclusivamente aos zagueiros Jemmes (R$ 3,8 milhões) e João Victor.

Outros nomes como Neto Moura e Matheus Davó também foram apontados como reforços -mas esses negócios foram contabilizados no orçamento do ano anterior. Isso significa que a maioria do time titular chegou como jogador livre no mercado.

Entre esses atletas de "custo-zero" aparecem o lateral-esquerdo Reinaldo, artilheiro do time no ano, e o goleiro Walter. A dupla teve papel fundamental na campanha do clube.

Mesmo em um Brasileirão de 2025 marcado por clubes com grandes orçamentos -muitos estruturados como SAFs e com elencos milionários- o Mirassol seguiu seu próprio caminho e não se deixou intimidar.

FATORES PENSADOS PARA A LIBERTADORES

De olho nos próximos desafios, o Mirassol já renovou com Rafael Guanaes e também deve manter Paulinho, executivo de futebol. A dupla se emocionou após a classificação em São Januário.

Para disputar a Libertadores, o Leão Caipira também precisará contar com um time feminino. O UOL já havia adiantado que a nova equipe do Mirassol está em produção.