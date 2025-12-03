SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vasco e Grêmio não fizeram o dever de casa na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e seguem com chances de rebaixamento ? mesmo que mínimas. A jornada pode ir do céu ao inferno, terminando com os dois livres do pesadelo ou com necessidade de resultados na rodada final.

O UOL explica esses cenários da dupla com relação ao Z-4.

*

DERROTAS QUE PODEM CUSTAR CARO

Os dois perderam em casa. O Vasco foi derrotado pelo Mirassol, por 2 a 0, em São Januário, enquanto o Grêmio caiu para o Fluminense por 2 a 1, na Arena.

Se tivessem vencido na rodada, as duas equipes teriam eliminado de vez as chances de rebaixamento. As derrotas mantêm a necessidade de ficar com a calculadora na mão.

O Grêmio ocupa a 10ª posição, com 46 pontos e 12 vitórias. O Vasco, por sua vez, tem um ponto a menos e um triunfo a mais. As probabilidades de rebaixamento da dupla seguem inferiores a 1%.

O CENÁRIO ANIMADOR

Derrotas de Fortaleza, Internacional e Santos livram Vasco e Grêmio do rebaixamento. As equipes têm 40 e 41 pontos, respectivamente, e não poderiam alcançar a dupla na tabela.

O CENÁRIO DESESPERADOR

Se todos os adversários na parte de baixo da tabela vencerem, a dupla citada pode se complicar na rodada final. Não é possível que eles estejam na zona de rebaixamento, mas a diferença para o Z-4 pode cair para um ou dois pontos.

Na 38ª rodada, o Vasco visita o Atlético-MG na Arena MRV, enquanto o Grêmio encara o Sport em Recife. Ambas as partidas serão disputadas às 16h (de Brasília) deste domingo.

OUTROS JOGOS DA RODADA

Além de Vasco e Grêmio, outros oito clubes têm chances matemáticas de rebaixamento no Brasileirão. São eles: Corinthians, Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Ceará, Vitória, Internacional, Santos e Fortaleza.

Todos jogam nesta quarta-feira. A única partida de quinta não reúne equipes que lutam contra o Z-4, já que será disputada entre Cruzeiro e Botafogo, no Mineirão.

19h - Fortaleza x Corinthians

19h - Bragantino x Vitória

19h30 - Juventude x Santos

20h - São Paulo x Internacional

21h30 - Flamengo x Ceará

21h30 - Atlético-MG x Palmeiras