SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-árbitro Luiz Antônio Silva dos Santos, conhecido como Índio, morreu hoje aos 55 anos, no Rio de Janeiro, onde estava internado desde julho, por conta de um câncer.

Índio foi árbitro da FFERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) e da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Ele apitou pela federação estadual a partir de 1995 e pela entidade nacional a partir de 1998.

O árbitro ficou no quadro da CBF até 2017. Em 2020, Índio trabalhou como instrutor de árbitros cariocas, durante a pandemia.

A FFERJ lamentou a morte do árbitro nas redes sociais. "A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro lamenta o falecimento do ex-árbitro da FERJ e da CBF, Luiz Antônio Silva Santos, conhecido como Índio, aos 55 anos.A FERJ se solidariza com todos os seus amigos e familiares."