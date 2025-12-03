RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Escanteio cobrado, o zagueiro cabeceia e faz o gol do título. A cena, que está tão fresca na memória dos torcedores do Flamengo, representa também a última vez que puderam celebrar em casa o fato de ser o melhor time do Brasil.

Enquanto ainda comemoram o gol de Danilo que garantiu o tetra da Libertadores, os rubro-negros podem voltar a colocar a faixa do Brasileiro no peito 16 depois daquela explosão de alegria regida por Ronaldo Angelim, que garantiu o hexa nacional.

Agora, na busca de mais um título, a matemática para que o hino do Fla volte a ecoar é simples: um empate com o Ceará hoje, às 21h30, é o suficiente. A rodada começa com a equipe do técnico Filipe Luís tendo cinco pontos a mais que o Palmeiras, e apenas mais duas rodadas a serem disputadas.

Rival na corrida pelo título e ainda com um fio de esperança de levar a disputa para a última rodada, o Alviverde enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, em Minas Gerais.

DE NOVO NO MARACANÃ

O último título do Brasileiro conquistado pelo Flamengo no Maracanã foi em 2009, quando bateu o Grêmio e levou o hexa sob a batuta de Petkovic, Adriano, Léo Moura e companhia. Aquele seria o primeiro título do clube nos pontos corridos -fórmula que começou em 2003- e ainda antes da bonança que estaria por vir.

De lá para cá, foram mais dois títulos, já em épocas de vacas bem gordas, mas nenhum deles celebrado com a torcida na arquibancada.

Em 2019, quando conquistou a Libertadores e o Brasileiro, o título nacional foi conquistado no trio elétrico. Enquanto celebravam o troféu continental, o Grêmio vencia no Allianz Parque e tirava o Palmeiras da briga pelo topo da tabela.

No ano seguinte, a celebração foi no Morumbi, casa do São Paulo, com direito a jogadores acompanhando a rodada pelo celular e um susto.

Na ocasião, a disputa pelo primeiro lugar era contra o Internacional, que encarava o Corinthians em casa.

O Fla perdeu por 2 a 1, e o apito final ocorreu com a bola rolando ainda no Beira-Rio, o que fez os cariocas correrem para aparelhos de celular para acompanhar o duelo do Colorado. Aos 51 minutos, Edenilson balançou a rede, gol que levaria a taça para Porto Alegre, mas o VAR indicou impedimento.

Ao fim, celebração no Morumbi, e sob comando de Rogério Ceni, ex-goleiro que tantas taças levantou pelo Tricolor paulista.

ANTES DE 2009...

O Flamengo foi campeão do Brasileiro em cinco oportunidades antes de 2019, sendo quatro no Maracanã. Em 1980, venceu o Atlético-MG por 3 a 2 no segundo jogo da decisão. Já em 1983, bateu o Santos por 3 a 0 no "Maior do Mundo", e em 1987 derrotou o Internacional por 2 a 0. Em 1992, o Maracanã foi o palco dos dois jogos da decisão, que foi protagonizada pelo clássico entre o Rubro-Negro e o Botafogo.

Em 1982, o clube da Gávea foi campeão no Olímpico, então estádio do Grêmio. O primeiro encontro foi no Rio de Janeiro, enquanto o segundo jogo e o desempate -após duas partidas com igualdade no placar - foram na casa do Tricolor gaúcho.

ESTÁDIO PRÓPRIO A CAMINHO

O Flamengo, atualmente, é um dos gestores do Maracanã, ao lado do Fluminense. O contrato de concessão foi assinado em setembro do ano passado, e tem validade por 20 anos -a participação econômica prevê 65% para o clube da Gávea e 35% para o das Laranjeiras.

Paralelamente, o Rubro-Negro caminha com um projeto de estádio próprio, a ser construído no terreno do Gasômetro, na zona central do Rio de Janeiro. A movimentação começou na gestão de Rodolfo Landim, e indicava 2029 como prazo para finalização das obras. Em agosto, porém, a diretoria, já sob o comando de Luiz Eduardo Baptista, fechou um acordo com a Prefeitura para a "prorrogação dos prazos necessários à execução do projeto", e ainda não há uma nova data indicada de forma oficial.