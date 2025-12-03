SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo está impedido pela Fifa de realizar transferências por conta de um calote no empresário do atacante Jonathan Calleri.

O transfer ban já foi oficializado e publicado no site da Fifa. Há cerca de um mês para a abertura da janela de transferências, o São Paulo terá as próximas quatro semanas para chegar em um acordo com o agente Adrián Ruocco, da AIS Football.

Calleri retornou ao São Paulo em 2021, contratado inicialmente por empréstimo. Seu empresário alega não ter recebido valores combinados pelo intermédio da operação.

Ao UOL, o São Paulo afirmou que "houve um desacordo" entre os valores devidos ao agente e que fará o pagamento do montante junto à entidade máxima do futebol.

SEGUNDO TRANSFER BAN

Esta é a segunda vez em 2025 que o Tricolor é impedido de ir ao mercado pela Fifa. O outro transfer ban aconteceu em agosto, também decorrente de dívidas. Dessa vez, a questão foi com o Cerro Porteño, ex-equipe de Damián Bobadilla.