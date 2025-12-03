SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Emmanuel Emegha, atacante holandês do Strasbourg, da França, foi suspenso por uma partida pelo clube. A punição aconteceu após o jogador dizer que pensava que o time ficava na Alemanha.

O jogador não será relacionado para a partida contra o Toulouse, no próximo sábado, pelo Campeonato Francês. Em nota, o Strasbourg explicou que "os valores, expectativas e regras do clube foram desrespeitados".

Emegha defende o Strasbourg desde 2019 e é capitão do time. Além disso, ele é um dos destaques técnicos da equipe - na atual temporada, tem nove participações em gols em 13 jogos.

Camisa 10 do Strasbourg, Emegha deixará o time ao final desta temporada. Ele já está acertado com o Chelsea, da Inglaterra.

Nas redes sociais, Emegha se pronunciou sobre o caso. Ele pediu desculpas pelo ocorrido, disse que suas palavras foram mal interpretadas, mas que aceita a punição e fará sua parte como torcedor.