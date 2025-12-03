(UOL/FOLHAPRESS) - O jovem peruano Cliver Huamán, 15, que viralizou ao narrar a final da Libertadores em uma colina nos arredores do Estádio Monumental, em Lima, foi convidado por uma emissora peruana para participar da transmissão de uma partida.

Cliver, conhecido como Pol Deportes, narrou Sporting Cristal e Alianza Lima em uma das transmissões da emissora multiplataformas L1 Max. Ele ganhou o microfone das mãos do narrador titular no intervalo do jogo e narrou os momentos iniciais do primeiro tempo.

Pol Deportes também fez outras participações na transmissão da L1 Max e foi homenageado pelo Sporting Cristal. Ele recebeu um presente de um dos dirigentes do clube.

A partida foi válida pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Peruano. Sporting Cristal e Alianza Lima empataram em 1 a 1.