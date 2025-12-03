A triatleta juiz-forana Andressa Miana, atleta do Clube Bom Pastor, viveu em 2025 uma temporada mágica, considerada a melhor da sua carreira, até o momento. Em um calendário intenso de competições, Andressa conquistou títulos importantes e confirmou o tetracampeonato brasileiro na praia de Itaparica, em Vila Velha (ES) no último domingo (30), garantindo vaga para representar o Brasil no Mundial de Triathlon de 2026, na Espanha.

Aos 29 anos, Andressa vive a concretização de um projeto iniciado há pouco tempo, mas que exigiu disciplina. “2025 foi um ano de muitas conquistas, muitas vitórias. Resultado de muito trabalho durante esses anos todos, desde quando iniciei no triathlon. Em 2021 me tornei oficialmente triatleta e todo esse caminho foi de muita persistência e resiliência”, afirmou. FOTO: Arquivo Pessoal - Reprodução

O desempenho foi construído prova a prova. A atleta venceu quatro competições gerais e acumulou pódios em diferentes etapas do Rio Triathlon, Copa Tri Rio, Festival Multiesportes dos Bombeiros e Desafio da Represa, além do resultado máximo no Campeonato Brasileiro, que coroou o projeto traçado desde o começo do ano. “Tive foco total no Brasileiro para conquistar novamente a vaga. Ano passado fui tricampeã e estava classificada para o Mundial na Austrália, mas, sem patrocínio, não consegui disputar. Dessa vez eu vou, e já comecei a trabalhar para isso”, completou.

A temporada vencedora também foi sustentada por uma rede de suporte técnico e institucional. Andressa destaca o papel do Clube Bom Pastor, que acolhe sua trajetória esportiva. “O Clube Bom Pastor é um dos principais patrocinadores da minha carreira como atleta. Sou atleta deles e eles têm grande parte nisso tudo.”

O trabalho multidisciplinar foi determinante. A triatleta conta com o acompanhamento da treinadora Thalita Antunes, da nutricionista Evelyn Moraes e da fisioterapeuta Ana Carolina Gomes. “Ninguém conquista nada sozinho. Tive muita gente envolvida comigo que me ajudou a chegar ao topo. Minha treinadora me apoiou desde o início das provas, acredita mais em mim do que eu mesma às vezes”, relatou.

Mesmo com o calendário cheio, a jornada de Andressa em 2025 ainda não terminou. Ela participa do Duathlon Tiago Machado, em Juiz de Fora, e do Rei e Rainha do Mar, antes de abrir o planejamento para 2026, temporada que terá a preparação integral voltada ao Mundial, marcado para setembro.

Com classificação atual de Top 40 do mundo, Top 9 das Américas e Top 2 na América do Sul, Andressa mira voos maiores. “O foco de 2026 será o Mundial. Teremos uma preparação puxada, mas, com profissionais qualificados e dedicação, vamos chegar lá para superar meus resultados e buscar a excelência”, projeta.

