(UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo adiantado da 19ª rodada, o Real Madrid bateu o Athletic Bilbao por 3 a 0 e voltou a vencer após três empates seguidos em La Liga. No Estádio San Mamés, Mbappé (duas vezes) e Camavinga anotaram os gols do triunfo merengue, enquanto Vini Jr teve boas oportunidades para marcar, mas desperdiçou e chega ao 12º jogo sem balançar as redes.

Com a vitória, a equipe de Xabi Alonso vai a 36 pontos e segue na caça do líder Barcelona, que tem 37. Na última rodada, o Barça assumiu a ponta após o tropeço do Real contra o Girona.

Já o Athletic Bilbao estaciona nos 20 pontos, em oitavo lugar, perdendo a chance de se aproximar do G6 para vagas em competições europeias.

Ambas as equipes voltam a campo pela 15ª rodada. O Real Madrid encara o Celta de Vigo no domingo, no Santiago Bernabéu. O Athletic Bilbao, por sua vez, terá outro duelo difícil contra o Atlético de Madrid, um dia antes.

COMO FOI O JOGO

O Real Madrid começou impondo seu ritmo no início da partida, teve as primeiras chances e abriu o placar com Mbappé. Aos seis minutos, Alexander-Arnold mandou bola longa para o camisa 10, que arrancou, passou por dois marcadores e acertou um míssil: 1 a 0. Antes, Mbappé já havia desperdiçado outra chance em grande defesa de Unai Simón.

Vini Jr perdeu uma chance cara a cara, e os mandantes melhoraram no jogo. Com 18 minutos, o brasileiro tabelou com Mbappé e foi lançado em profundidade. Na frente do goleiro, o camisa 7 ficou sem saber o que fazer, tentou um passe e foi interceptado. Pouco depois, Courtois fez duas defesaças. Na primeira, o Real saiu jogando errado, e Guruzeta fuzilou para o goleiro espalmar. Na segunda, Berenguer recebeu de letra de Nico Williams e, cara a cara, viu Courtois fazer uma defesa à la goleiro de handebol.

Vinícius desperdiçou de novo, mas Camavinga ampliou antes do intervalo. O atacante do Real recebeu em profundidade, passou pelo goleiro e, sem ângulo, acabou acertando a trave. Depois, Militão achou Vini em profundidade, mas o camisa 7 foi parado em grande ação de Unai Simón. Aos 41, Alexander-Arnold cruzou, Mbappé mandou para o meio de área e Camavinga, sem goleiro, testou para ampliar: 2 a 0.

Courtois aparece de novo, mas o Real esfriou o jogo, e Mbappé marcou mais um. Na volta do intervalo, Jauregizar arriscou de longe, e o goleiro do Real fez uma defesaça de mão trocada. Após a chance dos mandantes, a partida deu uma acalmada, e os merengues voltaram a marcar. Aos 13 minutos, Mbappé recebeu na ponta da área e, com muito espaço, acertou no canto de Unai Simón: 3 a 0.

Após o terceiro dos merengues, o jogo esfriou de vez, e Xabi Alonso tirou suas principais peças. Vini Jr foi substituído por Rodrygo aos 30 minutos ? o camisa 7 deu um abraço no técnico ao sair de campo. Mbappé também saiu para a entrada de Gonzalo García, enquanto Endrick não saiu do banco.