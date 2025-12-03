(UOL/FOLHAPRESS) - Depois de um início complicado, o Brasil embalou no final do primeiro tempo para vencer a Coreia do Sul por 32 a 25, no primeiro jogo da segunda fase do Mundial Feminino de Handebol. A partida foi disputada em Dortmund, na Alemanha.

Esta foi a quarta vitória do Brasil na competição, em quatro jogos. Com o resultado, a equipe soma seis pontos e lidera o Grupo 4, podendo garantir uma vaga nas quartas de final caso vença o próximo jogo.

Na sequência da competição, o Brasil enfrenta a seleção de Angola. As equipes se enfrentam na próxima sexta (5), a partir das 11h30 (de Brasília), mais uma vez em Dortmund, na Alemanha.

COMO FOI O JOGO

O Brasil começou melhor a partida e não demorou para abrir vantagem. Com bom aproveitamento no ataque, o Brasil abriu 5 a 2 nos primeiros minutos.

A Coreia do Sul equilibrou o duelo e, após uma boa sequência, passou à frente no placar. Perto da metade do primeiro tempo, as coreanas viraram o jogo para 10 a 9.

A dianteira das asiáticas durou pouco tempo. Após pedidos de tempo quase seguidos dos treinadores, o Brasil voltou a crescer no jogo e retomou a vantagem, fechando o primeiro tempo em 16 a 11.

Com a vantagem aberta, o Brasil começou a segunda etapa administrando o resultado. Sem forçar, a seleção conseguiu tranquilidade, aumentando a diferença para sete gols no placar.