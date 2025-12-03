(UOL/FOLHAPRESS) - O surfista brasileiro Carlos Burle, de 58 anos, sofreu uma queda impressionante enquanto surfava uma onda gigante em Nazaré, Portugal, e precisou ser resgatado pelo também surfista Lucas "Chumbo".

O experiente atleta descia a onda quando foi engolido pela massa de água e espuma. Burle ficou à deriva no mar turbulento, exigindo uma ação rápida da equipe de segurança.

O resgate foi conduzido pelos brasileiros Lucas Chumbo e Willyam Santana. Chumbo pulou do jet-ski e nadou em direção a Burle para conseguir retirá-lo da zona de impacto das ondas.

Após ser levado à praia, Burle recebeu os primeiros socorros. Imagens mostram o surfista deitado na areia enquanto uma equipe de resgate e bombeiros utiliza um cilindro de oxigênio para ajudá-lo a respirar.

O surfista foi encaminhado para um hospital local para a realização de exames e está bem. A esposa de Burle confirmou que ele passa bem, apesar do grande susto.

TENSÃO REGISTRADA AO VIVO

O videomaker Luiz Henrique da Silva narrou o resgate em tempo real, capturando a angústia do momento. "O cara tomou muita onda na cabeça. Bizarro esse momento aqui em Nazaré", diz ele na gravação.

O alívio foi geral quando Burle recuperou a consciência ainda na areia. "Graças a Deus, tá tudo ok com o Burle", comemorou o videomaker.

'NÃO DÁ PARA SE ACOSTUMAR', DIZ ESPOSA

Ao UOL, a esposa de Carlos Burle, Lígia Moura, confirmou que o surfista está em recuperação. Ela afirmou que "não dá para se acostumar com esses sustos".