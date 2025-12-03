(UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal foi eficiente, marcou no começo e no fim da partida, e venceu o Brentford por 2 a 0 no Emirates Stadium, se mantendo traquilo na liderança do Campeonato Inglês. Em duelo pela 14ª rodada, Merino e Saka balançaram as redes, e os Gunners reencontraram a vitória após empate no clássico contra o Chelsea.
Gabriel Jesus foi opção no banco mais uma vez, mas não entrou. O atacante brasileiro está recuperado de uma grave lesão no joelho esquerdo, sofrida em janeiro. Ele já havia sido opção para Arteta na última partida, contra o Chelsea, mas também não foi acionado.
Com o triunfo, o Arsenal mantém cinco pontos de vantagem na ponta. O clube de Londres chega a 33 contra 28 do vice-líder Manchester City.
O Brentford, por sua vez, perde a chance de se aproximar do G5 de vagas europeias, e estaciona nos 19 pontos, em 13º lugar.
Ambas as equipes voltam a campo no sábado. Os Gunners recebem o Aston Villa, enquanto o Brentford visita o Tottenham pela próxima rodada da Premier League.
COMO FOI O JOGO
O Arsenal começou pressionando e abriu o placar no início. Madueke deixou de letra com Ben White, que chegou no fundo e cruzou para Merino testar para as redes, aos 10 minutos. Depois do gol, os Gunners seguiram em cima, e Madueke teve boa chance. O camisa 20 passou de um pé para outro na área, deixou dois marcadores para trás e finalizou para defesa de Kelleher.
Os mandantes controlavam a partida, mas o Brentford assustou com bola no travessão. Janelt bateu escanteio na área, Schade subiu sozinho, mas Raya fez uma defesaça antes da bola pegar no travessão. Martinelli respondeu para o Arsenal, só que mandou por cima. Antes do intervalo, Madueke teve outra chance, porém chutou para fora depois de cruzamento rasteiro de Rice.
O segundo tempo começou em ritmo lento. As equipes voltaram do intervalo e demoraram a criar chances. Do lado do Brentford, o brasileiro Igor Thiago entrou no jogo aos 15 minutos. O Arsenal voltou a assustar aos 20. Depois de a zaga afastar, Rice dominou na entrada da área e deixou com Calafiori, que bateu rasteiro para Kelleher espalmar. No rebote, Merino tentou cavar pênalti, mas a bola ficou com o goleiro.
E o Arsenal matou o jogo após perder chances. Pouco depois, Rice mandou de fora da área, e Kelleher espalmou. Merino ficou na cara do gol com o arqueiro caído mas, dentro da pequena área, caiu e perdeu a oportunidade. Já no final, o Brentford se desorganizou. Calafiori finalizou depois de carregar, Kelleher espalmou e se recuperou muito rápido para evitar o gol de Saka. Mas aos 45 minutos, o camisa 7 deu números finais aos jogo. Em contra-ataque, Saka bateu alto, Kelleher defendeu, só que a bola chorou para entrar: 2 a 0.