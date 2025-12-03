O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quarta-feira (3) os oito concorrentes a Melhor Atleta do Ano no Prêmio Brasil Olímpico 2025. No masculino concorrem Caio Bonfim (marcha atlética), Henrique Marques (taekwondo), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Yago Dora (surfe). Já entre as mulheres as indicadas foram Gabi Guimarães (vôlei), Maria Clara Pacheco (taekwondo), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Lima (boxe).

O anúncio dos vencedores da premiação será feito durante a cerimônia de premiação, no próximo dia 11 de dezembro na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

O Prêmio Brasil Olímpico é uma homenagem às melhores performances dos atletas brasileiros no ano. Todos mostraram um grande desempenho. E dentre os melhores resultados em todas as modalidades olímpicas existem aqueles que marcaram seus nomes na história nesta temporada. Quando olhamos a lista dos melhores, foi fácil identificar que esses oito atletas, de sete esportes olímpicos diferentes, tiveram um 2025 fantástico e mostraram a diversidade do Time Brasil, declarou o diretor-geral do COB, Emanuel Rego.

Candidatos

Gabi Guimarães foi um dos destaques da seleção brasileira na conquista da medalha de bronze no Campeonato Mundial na Tailândia, onde foi a segunda maior pontuadora geral e eleita a melhor ponteira da competição. Já na Liga das Nações o Brasil ficou com o vice-campeonato, com Gabi sendo escolhida para a seleção do torneio.

Em 2025, Maria Clara Pacheco conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial na categoria até 57 quilos na China. Além disso, ela assumiu a liderança do ranking mundial e olímpico e faturou o ouro no Grand Prix de Taekwondo de Muju.

Em 2025 Rayssa Leal deu mais uma prova de que é o grande nome do skate brasileiro. A maranhense de 17 anos de idade conquistou o pentacampeonato do STU Pro Tour Rio e ainda venceu as etapas de Miami (Estados Unidos) e Brasília da Street League Skateboarding (SLS).

A quarta candidata entre as mulheres é a pugilista Rebeca Lima, que, no Mundial de Liverpool (Inglaterra) conquistou a medalha de ouro na categoria até 60 quilos.

Ente os homens, o primeiro candidato é Caio Bonfim, que em 2025 brilhou. O brasiliense conquistou o ouro na prova de 20 quilômetros da marcha atlética no Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio (Japão). Ele também foi prata nos 35 quilômetros no mesmo Mundial. Além disso, conquistou a Copa Brasil e o Troféu Brasil.

Também foi indicado Henrique Marques, do taekwondo, que conquistou um ouro inédito no Campeonato Mundial na categoria até 80 quilos e outro no Grand Prix Challenge de Bangkok (Tailândia).

Quem também brilhou demais em 2025 foi o mesa-tenista Hugo Calderano, que conquistou a Copa do Mundo de Tênis de Mesa e a medalha de prata no Campeonato Mundial em Doha (Catar).

O quarto candidato entre os homens é o surfista Yago Dora, que foi o campeão mundial da Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês), seu primeiro título na carreira.

