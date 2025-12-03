(UOL/FOLHAPRESS) - O Leeds, que começou a rodada na zona de rebaixamento, surpreendeu o poderoso Chelsea e venceu por 3 a 1 em Elland Road. Pela 14ª rodada do Campeonato Inglês, a equipe de Estêvão teve uma partida sem criatividade no ataque e viu Bijol, Tanaka e Calvert-Lewin marcarem para os mandantes. Pedro Neto, que entrou no lugar do brasileiro no intervalo, descontou para os Blues.

Com a derrota ?e a vitória do Aston Villa na rodada? o Chelsea cai para 4º lugar na tabela. Os comandados de Enzo Maresca estacionam nos 24 pontos, chegando à segunda rodada sem vencer.

Já o Leeds deixa o Z3 com o triunfo. A equipe quebra uma sequência de quatro derrotas e chega aos 14 pontos, em 17º.

Estêvão ?assim como todo o time do Chelsea? teve um primeiro tempo apagado. O brasileiro foi sacado no intervalo, dando lugar a Pedro Neto, que briga por sua posição e fez o gol dos Blues.

Ambas as equipes voltam a campo no sábado. O Chelsea visita o Bournemouth, enquanto o Leeds terá outro duelo difícil, contra o Liverpool.

COMO FOI O JOGO

O Leeds começou melhor nos escanteios e abriu o placar no início da partida. Stach mandou na área, Bijol cabeceou sozinho, e a bola ainda pegou em Robert Sánchez antes de entrar, aos cinco minutos. Pouco depois, Struijk assustou em outro escanteio que mandou para fora. O Chelsea teve pouca intensidade no primeiro tempo e não conseguiu criar chances claras.

Tentando chamar a responsabilidade, Estêvão teve chute desviado para fora e se irritou com um rival. O lateral Gudmundsson, que conseguiu anular o atacante brasileiro, levou um pontapé de Estêvão, que reclamou de uma mão em seu rosto. Como resultado, o camisa 41 dos Blues levou amarelo. Pouco antes, Delap teve uma boa oportunidade, mas finalizou com o pé errado e facilitou a defesa de Lucas Perri.

E os mandantes foram para os vestiários com uma vantagem ainda maior. Aos 42, Bogle recuperou a bola na entrada da área e deixou com Tanaka, que mandou um míssil indefensável: 2 a 0.

Estêvão deixou a partida no intervalo, e seu substituto diminuiu para o Chelsea. Com quatro minutos, Gittens chegou na linha de fundo e cruzou. A bola passou pela área e chegou em Pedro Netro ?que havia entrado no lugar do brasileiro. O português dominou e bateu rápido: 2 a 1. Antes do gol, Robert Sánchez já havia feito uma grande defesa em finalização de Nmecha.

Os visitantes seguiram pressionando, enquanto o Leeds teve gol anulado. Depois de descontar, o Chelsea pressionou. João Pedro, que fez uma função mais de armador, deu bom passe para Delap ?o camisa 9 entrou na área e assustou com chute perigoso. Pouco depois, Nmecha balançou as redes para o Leeds, mas o tento foi anuldo por impedimento de Calvert-Lewin no lance.

Palmer voltou a campo, desperdiçou, e o time da casa matou o jogo. Cole Palmer, que não jogava desde setembro devido a lesões, foi acionado e perdeu uma grande chance. Garnacho chegou no fundo e rolou para trás. O camisa 10 pegou de primeira e tirou tinta da trave. Depois da oportunidade perdida, o Leeds fez o terceiro. Aos 26, Adarabioyo errou feio na saída de bola, Okafor dividiu com o goleiro Sánchez, e a bola ficou limpa para Calvert-Lewin, em baixo do gol, marcar: 3 a 1.