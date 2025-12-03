SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza fez valer o Castelão lotado e venceu o Corinthians, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (03), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Laion saiu na frente logo aos sete minutos de partida, com Pochettino, e ampliou com Herrera no começo da etapa final.

O time visitante descontou com o garoto André, mas não foi o suficiente para conquistar os três pontos.

Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 43 pontos e deixou a zona do rebaixamento, empurrando o Vitória no seu lugar.

Já o Corinthians chegou ao terceiro jogo sem vencer e estacionou nos 46 pontos. O clube foi ultrapassado pelo Red Bull Bragantino na tabela e pode perder mais posições até o fim da rodada.

BRENNO FOI O CARA

O goleiro Brenno foi o salvador do Fortaleza na vitória sobre o Corinthians.

Há três semanas, o atleta ficou marcado por uma falha bizarra contra o Grêmio, quando, desatento, entregou uma bola no pé do atacante Carlos Vinicius.

Diante do Corinthians, porém, ele foi fundamental para garantir os três pontos para o Laion e a saída da equipe do Z4 do Brasileirão, especialmente com um milagre realizado aos 45 minutos do segundo tempo em cabeceio de Ángel Romero na entrada da pequena área.

Antes, porém, ele fez, pelo menos, outras quatro grandes defesas desde o primeiro tempo.

Ao fim do jogo, ele foi o atleta mais celebrado em meio a uma grande festa feita no campo e nas arquibancadas do Castelão.

Brenno ficou bastante emocionado e chorou copiosamente embaixo da meta que defendeu durante o segundo tempo.

FORTALEZA

Breno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Matheus Pereira (Pierre), Lucas Sasha e Pochettino (Moisés); Breno Lopes (Matheus Rossetto), Bareiro (Deyverson) e Herrera. Técnico: Martín Palermo

CORINTHIANS

Hugo Souza; Cacá (José Martínez), André Ramalho (Raniele), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, André e Breno Bidon (Talles Magno); Dieguinho, Gui Negão (Ángel Romero) e Vitinho (Kayke). Técnico: Dorival Júnior

Local: Castelão, Fortaleza (CE)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira

Gols: Pochettino (7'/1ºT); Herrera (12'/2ºT); André (24'/2ºT)

Cartões amarelos: Bareiro, Brítez, Matheus Pereira, Deyverson e Herrera (FOR); Gustavo Henrique (COR)