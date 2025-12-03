SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eduardo Sasha brilhou, fez dois gols num intervalo de dois minutos, e ajudou o Bragantino a golear o Vitória, por 4 a 0, em duelo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Lucas Barbosa e Jhon Jhon foram os outros a balançar as redes de Thiago Couto, que foi muito exigido e evitou um placar ainda mais elástico no Estádio Cícero de Souza Marques.
Com o triunfo, o Bragantino sobe para a 9ª posição, com 48 pontos, e ainda sonha com uma vaga no G8 -o São Paulo, com 51, ocupa o 8º lugar. Para superar o time do Morumbi, a equipe do interior precisa vencer e contar com derrota do São Paulo na última rodada (ultrapassaria pelo número de vitórias: 15 contra 14). O 8º colocado garantirá uma vaga na pré-Libertadores se Cruzeiro ou Fluminense forem campeões da Copa do Brasil.
Já o Vitória, que saiu do Z4 depois de vencer o Mirassol, retorna à zona de rebaixamento. O clube baiano fica em 17º, com 42 pontos, e lutará pela permanência na última rodada.
Ambas as equipes voltam a campo no domingo, às 16h (de Brasília), pela última rodada do Brasileirão, e podem se ajudar. O Bragantino visita o Internacional -que também luta contra a queda- enquanto o Vitória recebe o São Paulo.
COMO FOI O JOGO
Eduardo Sasha começou a partida com tudo e fez dois gols em menos de 10 minutos. Aos cinco, Jhon Jhon carregou no campo de ataque e tocou para o atacante, que ficou cara a cara e deu um tapinha para deslocar o goleiro. Dois minutos depois, Nathan Mendes cruzou da linha de fundo, Pitta mandou para o meio de cabeça e Sasha completou: 2 a 0. Os mandantes seguiram pressionando e, logo depois, exigiram defesaça de Thiago Couto. Jhon Jhon cobrou falta na área, Pitta testou, e o goleiro do Vitória pegou no reflexo.
O Braga diminuiu o ritmo, mas continuou com domínio. Aos 28, Sasha mandou rasteiro para Gabriel, que pegou mascado para nova defesa de Thiago Couto. Já aos 36, Jhon Jhon cobrou falta na área, o goleiro do Vitória saiu socando a bola, e Gustavo Marques tentou voleio, que passou raspando a trave.
O Vitória até apareceu, mas Thiago Couto seguiu fazendo milagre. A equipe baiana levou trabalho a Cleiton apenas aos 42 minutos. Ramon cruzou rasteiro, Gabriel ia fazendo contra, mas o goleiro do Red Bull voou para segurar. Já nos acréscimos, Gustavo Neves deixou Jhon Jhon na cara de Thiago Couto, mas o camisa 12 do Vitória se esticou todo e fez defesa de cinema.
Os mandantes marcaram no começo da etapa final. Depois de fazer dois gols no início do primeiro tempo, o Bragantino repetiu o roteiro e voltou a balançar a rede no começo do segundo. Lucas Barbosa recebeu de Sasha, balançou na frente da marcação e arriscou de longe, acertando a trave antes da bola entrar, aos cinco minutos.
Jhon Jhon transformou a vitória em goleada. Aos 19, o Gustavo Marques lançou bola longa para Juninho Capixaba, que puxou contra-ataque, entrou na área e cruzou rasteiro. O camisa 10 tentou uma vez, viu Thiago Couto fazer boa defesa, e aproveitou o rebote: 4 a 0. Já no fim, o goleiro do Vitória agiu mais duas vezes, em finalizações de Vinicinho e Eric Ramires.