SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Caíque França até tentou, mas não foi capaz de evitar a vitória do Bahia sob o Sport, por 2 a 0, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na Arena Fonte Nova, o time da casa amassou e viu o arqueiro rival não deixar o triunfo ser uma goleada -ele só não foi capaz de evitar os golaços de Rodrigo Nestor e Luciano Juba que definiram o placar.

O Bahia dominou durante todo o jogo, e Caíque França fez pelo menos nove grandes defesas, além de pegar um pênalti de Willian José. Os gols inevitáveis de Nestor e Juba foram chutaços no ângulo.

Com a vitória, o Bahia se mantém vivo na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Já garantida na pré, a equipe de Rogério Ceni chega a 60 pontos, na 6ª posição, contra 61 do Fluminense, que ocupa o G5. O Bahia também torce contra o Botafogo, que ainda joga na rodada. Já o Sport, lanterna antecipado, segue com 17 pontos.

Na última rodada, o Bahia terá um duelo direto contra o Fluminense, enquanto o Sport encara o Grêmio. Ambas as partidas acontecem no domingo, às 16h (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

O goleiro Caíque França foi o nome da primeira etapa. O camisa 22 do Sport fez pelo menos oito grandes defesas -e pegou um pênalti de Willian José- em um primeiro tempo de domínio total do Bahia. França só não foi capaz de parar um chutaço de Rodrigo Nestor, que recebeu na área, girou e mandou no ângulo, aos 39 minutos.

O Bahia seguiu dominando e ampliou depois do intervalo. Aos oito minutos, Luciano Juba recebeu com espaço na intermediária, carregou e mandou um foguete para ampliar: 2 a 0. Pouco depois, Caíque França voltou a trabalhar em defesa com os pés depois de chute de Ademir.

Ronaldo apareceu pela primeira vez, e Caíque seguiu em ação. O goleiro do Bahia fez sua primeira defesa do jogo aos 20 do segundo tempo. Pedro Augusto chutou de longe, a bola desviou na marcação, e Ronaldo ficou com ela. Já o companheiro de posição Caíque França teve que agir de novo. Éverton Ribeiro chegou no fundo e tentou cruzar, a bola desviou em Luan Cândido e ia entrar, mas o goleiro esticou o pé e tirou para escanteio.

O Bahia não parou e tirou tinta da trave. Ademir recebeu na esquerda, costurou a marcação, tabelou com Erick e buscou o ângulo, mas mandou para fora. Já no fim, Gonçalo Paciência exigiu boa defesa de Ronaldo.