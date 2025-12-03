SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras enfim reencontrou o caminho da vitória, fez 3 a 0 no Atlético-MG, mas confirmou o ano de 2025 sem título. O Flamengo venceu o Ceará no Maracanã, e conquistou o Brasileirão dias após vencer a Copa Libertadores.

Flaco López, Allan e Luighi marcaram os gols da vitória palmeirense. A defesa do Atlético-MG cometeu muitas falhas defensivas, e o Palmeiras aproveitou. A equipe de Abel Ferreira não vencia há seis jogos.

Com o resultado, o time paulista foi a 73 pontos na tabela, mas não consegue mais alcançar o Flamengo, que também venceu na rodada, foi a 78 pontos, e confirmou o título do Brasileirão.

Já o Atlético permaneceu com 45 pontos, na 13ª posição, com um segundo turno bem abaixo do esperado.

O Palmeiras fecha o Brasileirão contra o Ceará, no próximo domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão.

Já o clube mineiro recebe o Vasco, na Arena MRV. Todos os jogos da última rodada serão disputados no mesmo dia e mesmo horário.

PALMEIRAS APROVEITA ERROS DEFENSIVOS DO ATLÉTICO-MG

Logo no primeiro minuto de jogo, Flaco López pressionou a saída de bola do Atlético-MG, a zaga tentou afastar, e chutou em cima do argentino. A bola sobrou limpa para Vitor Roque, que chegou a abrir o placar, mas estava impedido no momento em que a bola se apresentou.

A defesa do Atlético voltou a falhar, e dessa vez o Palmeiras não perdoou. Aos 9, Vitor Hugo vacilou, Vitor Roque roubou e finalizou em cima de Everson. Flaco López estava esperto no rebote e fez 1 a 0.

Aos 20, foi a vez de Arana cometer uma falha defensiva, e o time visitante fez o 2 a 0: Gustavo Gómez fez lançamento no campo de defesa, Arana afastou mal e a bola sobrou para Allan. O camisa 20 dominou e finalizou rasteiro, sem chances de defesa para Everson.

Já aos 35 minutos do 2º tempo, Alan Franco errou mais uma saída de bola, Jefté roubou a bola e serviu Luighi -que só deslocou Everson cara a cara para fazer o terceiro.

TORCIDA DO ATLÉTICO-MG PROTESTA NA ARENA MRV

Os torcedores do Atlético-MG estão frustrados com o vice da Copa Sul-Americana para o Lanús, e só 13.878 torcedores estiveram na Arena MRV.

Mesmo com um homem a mais desde o fim do 1º tempo, a torcida não acreditou em uma reviravolta no placar e chamou o time de sem vergonha.

ATLÉTICO-MG

Everson; Saravia (Hulk), Ruan, Vitor Hugo, Júnior Alonso (Bernard) e Arana; Alan Franco, Igor Gomes e Scarpa; Dudu e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.

PALMEIRAS

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez (Benedetti), Andreas Pereira, Allan (Bruno Fuchs) e Raphael Veiga (Ramón Sosa); Flaco López (Jefté) e Vitor Roque (Luighi). Técnico: Abel Ferreira.

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Ruan Tressoldi (CAM); Carlos Miguel, Raphael Veiga (PAL)

Cartão vermelho: Piquerez (PAL)

Gols: Flaco López, aos 9 minutos do 1º tempo, Allan, aos 20 minutos do 1º tempo, e Luighi, aos 35 minutos do 2º tempo (PAL)