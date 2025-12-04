SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo confirmou nesta quarta-feira (3) a conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2025.

O rubro-negro garantiu a taça com uma rodada de antecedência, com uma vitória sobre o Ceará, no Maracanã, o que o levou aos 78 pontos. Com isso, o time do técnico Filipe Luís não pode mais ser alcançado pelo Palmeiras, que chegou aos 73 pontos após vencer o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte.

É o nono título do Brasileiro conquistado pelo Flamengo. O time levantou a taça anteriormente em 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020.

O rubro-negro é o segundo maior vencedor do nacional, atrás apenas do Palmeiras, com 12 títulos.

Em uma resolução de 2010, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) passou a considerar conquistas obtidas antes de 1971, que era considerado, até então, o marco inicial do Campeonato Brasileiro.

Foram igualados à competição a Taça Brasil, disputada entre 1959 e 1968, o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o antigo Rio-São Paulo, que incluiu times além do Rio de Janeiro e de São Paulo entre 1967 e 1970, e o Torneio dos Campeões, disputado em 1937 com seis equipes e vencido pelo Atlético Mineiro.

TODOS OS CAMPÕES BRASILEIROS, ANO A ANO

2025 Flamengo

2024 Botafogo

2023 Palmeiras

2022 Palmeiras

2021 Atlético-MG

2020 Flamengo

2019 Flamengo

2018 Palmeiras

2017 Corinthians

2016 Palmeiras

2015 Corinthians

2014 Cruzeiro

2013 Cruzeiro

2012 Fluminense

2011 Corinthians

2010 Fluminense

2009 Flamengo

2008 São Paulo

2007 São Paulo

2006 São Paulo

2005 Corinthians

2004 Santos

2003 Cruzeiro

2002 Santos

2001 Athletico Paranaense

2000 Vasco

1999 Corinthians

1998 Corinthians

1997 Vasco

1996 Grêmio

1995 Botafogo

1994 Palmeiras

1993 Palmeiras

1992 Flamengo

1991 São Paulo

1990 Corinthians

1989 Vasco

1988 Bahia

1987 Sport/Flamengo#

1986 São Paulo

1985 Coritiba

1984 Fluminense

1983 Flamengo

1982 Flamengo

1981 Grêmio

1980 Flamengo

1979 Internacional

1978 Guarani

1977 São Paulo

1976 Internacional

1975 Internacional

1974 Vasco

1973 Palmeiras

1972 Palmeiras

1971 Atlético-MG

1970 Fluminense##

1969 Palmeiras##

1968 Santos##/Botafogo###

1967 Palmeiras**/Palmeiras###

1966 Cruzeiro###

1965 Santos###

1964 Santos###

1963 Santos###

1962 Santos###

1961 Santos###

1960 Palmeiras###

1959 Bahia###

1937 Atlético-MG####

# Oficialmente, conforme decisão do STF (Superior Tribunal Federal), o Sport é o campeão brasileiro de 1987. Porém, pelo aspecto técnico, é inegável o mérito do Flamengo como campeão do Módulo Verde, que reunia os principais times do país naquele ano.

## Torneio Roberto Gomes Pedrosa

### Taça Brasil

#### Torneio dos campeões