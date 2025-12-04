SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autor do gol que garantiu a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Ceará e selou a conquista do Campeonato Brasileiro de 2025, Samuel Lino foi um dos jogadores mais festejados no Maracanã na noite de quarta-feira (3). Ainda no gramado, descreveu a atuação decisiva como um "presente".

"Eu estava tentando, e o time deles bem fechado. Busquei, insisti, e, depois de tantas tentativas, saiu o gol. Mostra como sou resiliente, como luto e batalho. Não só neste jogo. Mas na minha carreira. Fui presenteado com o gol do título", afirmou.

Contratado em julho, Lino chegou como a aquisição mais cara da história do clube ?22 milhões de euros (R$ 143 milhões, na cotação da época) pagos ao Atlético de Madrid. No início, enfrentou oscilações e cobranças proporcionais à expectativa criada, mas ganhou confiança do técnico Filipe Luís. Foi titular na decisão da Libertadores, vencida sobre o Palmeiras, e agora exibe mais um troféu.

Revelado na base rubro-negra, o atacante celebrou o reencontro com o clube em nova condição. "Nunca imaginaria esse cenário. Fui campeão aqui no sub-20 e volto para ser campeão nacional e da Liberta. É um sentimento de gratidão", disse.

O sentimento é compartilhado por Arrascaeta, protagonista da campanha. "É difícil explicar o que sentimos. Não há palavras para a nossa torcida. Estou aqui há algum tempo, quase virei mais um torcedor. Tento fazer meu trabalho da melhor forma", afirmou o uruguaio.

Com 18 gols e 14 assistências no Brasileiro, Arrascaeta destacou o desgaste da temporada e a força do elenco. "Estamos na reta final do ano, a perna começa a pesar, ainda mais com as comemorações. Mas temos que celebrar com a torcida, com a nossa família", concluiu.