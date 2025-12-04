RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com a presença assegurada do Flamengo, a CBF aguarda o desfecho da Copa do Brasil, em dezembro, para definir o que fazer com a Supercopa do Brasil.

E isso envolve o local da partida e também a data.

Inicialmente, a CBF tinha agendado a partida para abrir a temporada em 24 de janeiro, quatro dias antes do início do Brasileirão 2026.

A questão é que a ida do Flamengo para a Copa Intercontinental e também o fato de a decisão da Copa do Brasil ser em 21 de dezembro fez a entidade mudar de ideia.

Ficaria muito apertado para férias e pré-temporada. Assim, a CBF deixou a data da Supercopa em aberto.

A discussão do local da partida também ficou em suspenso, considerando as especificidades de contar ou não com um clássico paulista (o Palmeiras estava brigando no Brasileiro, e o Corinthians é um dos semifinalistas da Copa do Brasil).

Agora, já se sabe que o Fla está na jogada. Então, o próximo passo é ver o enfrentamento para checar como encaixar isso nos respectivos estaduais dos clubes envolvidos.

Além do Carioca, o Paulista e o Mineiro estão entre os possíveis afetados, em uma temporada apertada pela pausa na Copa do Mundo.

Em 2025, Flamengo e Botafogo disputaram a Supercopa no Mangueirão, em Belém, com vitória rubro-negra por 3 a 1 -umas das grandes atuações do time de Filipe Luís no ano.