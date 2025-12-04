SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O NBB é uma liga que já é tradição no basquete brasileiro, embora ainda não tenha completado nem 20 anos, já que sua primeira temporada foi a de 2008/09.

A sua juventude faz com que a atual temporada tenha jogadores que disputam a liga desde a sua primeira edição, entre eles temos atletas multicampeões. No total, são 14 jogadores que jogaram a primeira temporada, sendo que dez disputam de forma ininterrupta.

O atual campeão Franca tem no seu elenco, Mineiro, que além de participar de todos os NBB até aqui, tem dois recordes pessoais feitos ainda na primeira temporada, com 33 pontos em um jogo contra o Pinheiros e 15 rebotes em um jogo contra o Lajeado. Além disso, ele foi aos playoffs em 15 temporadas.

Mesmo sendo novato no campeonato, o Osasco tem um jogador com muita experiência. Com 38 anos, Eddy joga a liga desde o começo, quando jogou pelo Saldanha da Gama, time do Espírito Santo, que disputou as duas primeiras temporadas do NBB. Durante este tempo, ele também passou pelo Macaé e Liga Sorocabana, times que não estão mais na liga.

Os amigos Alex (Bauru) e Shamell (Caxias do Sul), disputam também desde a primeira temporada, sendo que o primeiro tem cinco títulos, além de um prêmio de MVP (2014/15), foi eleito quatro vezes o melhor ala e tem 15 participações no Jogo das Estrelas. Já o norte-americano naturalizado brasileiro é o maior cestinha da história da liga com 9.539 pontos e anunciou que irá se aposentar. Mesmo sendo o jogador que mais pontuou na liga, ele não tem a taça do NBB na sua galeria.

Além disso, Alex é o jogador com mais jogos na história da liga com 597. Jhonatan, do Flamengo, é o segundo com 596. O atleta do rubro-negro carioca começou a jogar na liga durante a segunda temporada.

Os outros seis jogadores que estão desde o começo no NBB são: Carbonari (Brasília), Jimmy (Unifacisa), Gui (Flamengo), Cauê (Corinthians), Betinho (Pinheiros) e Góes (União Corinthians).