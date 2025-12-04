SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Santos e Fortaleza foram os dois times da briga contra o rebaixamento que saíram no lucro na penúltima rodada do Brasileirão.

As vitórias sobre Juventude e Corinthians, respectivamente, fizeram com que ambas as equipes chegassem à última partida da competição dependendo apenas de si para evitar a queda à segunda divisão.

*

COM NEYMAR PROTAGONISTA, SANTOS EMBALA

O triunfo santista sobre o Juventude, em Caxias do Sul, com três gols de Neymar, levou o Santos à 14ª colocação, agora com 44 pontos.

A arrancada final do Santos foi determinante para alcançar relativa tranquilidade na rodada decisiva: são duas vitórias seguidas e cinco jogos sem perder.

Um empate diante do Cruzeiro, no domingo, na Vila Belmiro, praticamente assegura o clube na Série A. Isso porque, chegando a 45 pontos, o Santos só seria ultrapassado pelo Vitória caso o time baiano tirasse uma diferença de dez gols no saldo.

Se perder para a Raposa, o Santos ainda poderá permanecer na elite caso Vitória, Fortaleza e Ceará não vençam.

FORTALEZA VÊ MILAGRE PRÓXIMO

A vitória sobre o Corinthians tirou o Laion do Z4 após 26 rodadas. O clube havia entrado na zona de rebaixamento na 11ª rodada e só conseguiu sair na penúltima.

Agora, o Tricolor depende apenas de si para evitar a queda. A equipe do Pici enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro.

Em caso de empate, o Fortaleza precisará torcer contra o Vitória, que encara o São Paulo, em Salvador. Um empate do Rubro-Negro já garante a permanência do Leão.

Assim como o Santos, o Fortaleza chega ao fim do Brasileirão embalado: são quatro vitórias consecutivas e nove partidas de invencibilidade.

INTER VÊ DRAMA AUMENTAR

Nem a estreia de Abel Braga conteve a crise do Internacional, que aumentou após a derrota por 3 a 0 para o São Paulo, na Vila Belmiro.

Com 41 pontos, o Colorado só escapa se vencer o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio. Um empate rebaixa automaticamente o clube gaúcho.

Mesmo com uma vitória, o Inter só seguirá na elite caso o Vitória não vença e pelo menos um dos times cearenses (Fortaleza ou Ceará) perca. Matematicamente, o Colorado ainda pode alcançar Santos, Fortaleza e até Ceará (em caso de empate), mas precisaria descontar um saldo de gols expressivo. nesta quinta-feira (4), o Inter tem dois gols a menos que o Fortaleza, dez a menos que o Santos e 14 a menos em relação ao Ceará.

SINAL AMARELO AUMENTA PARA O CEARÁ

Ceará enxerga o risco cada vez mais próximo, enquanto a chance do milagre do Fortaleza é real.

A sequência de quatro jogos sem vitória empurrou o Vozão para a porta do Z4 a uma rodada do fim.

O Ceará enfrenta o Palmeiras, em casa, e uma derrota pode levar o clube à Série B caso o Vitória vença e o Fortaleza não seja derrotado. Se perder para o Verdão e o Vitória triunfar, um simples empate do Fortaleza rebaixa o Vozão.

VITÓRIA VOLTA AO DRAMA DO Z4

A goleada por 4 a 0 sofrida diante do Red Bull Bragantino encerrou a lua de mel do Vitória. O time acumulava quatro partidas de invencibilidade, mas o revés em Bragança Paulista recolocou o Rubro-Negro na zona de rebaixamento.

Agora, o Vitória não depende apenas das próprias forças para escapar. Com 42 pontos, o time baiano precisa vencer o São Paulo, em casa, e torcer para que pelo menos um dos cearenses ? Fortaleza ou Ceará ? não vença.

Se ambas as equipes do Ceará ganharem, o Vitória ainda poderá se salvar caso o Santos seja derrotado pelo Cruzeiro.

GALO TEM RISCO REMOTO DE QUEDA

A derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, em Belo Horizonte, mantém as chances de o Atlético-MG de ser rebaixado à segunda divisão. É o segundo ano consecutivo que o Galo chega à última rodada do Brasileirão podendo cair para a segunda divisão.

De todo modo, um cenário para o rebaixamento atleticano é praticamente impossível.

Para isso ocorrer, o Atlético precisará perder para o Vasco de forma expressiva, em Belo Horizonte, e um grupo de quatro clubes (Santos, Ceará, Fortaleza e Vitória) vencerem, com o clube baiano tirando uma diferença de 12 gols de saldo.