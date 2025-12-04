SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, disse que quer se aposentar no clube rubro-negro. E o momento de pendurar as chuteiras para o jogador de 34 anos pode não estar tão longe.

Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026. O atacante admitiu que pensa em se aposentar após o fim do vínculo.

"Ah, sem sombra de dúvidas [quero me aposentar no Flamengo]. [Tenho] Mais um ano de contrato no Flamengo. [...] O meu desejo, minha vontade é terminar aqui no Flamengo, eu acho que esse momento está chegando ao fim. Jogar esse meu último ano com o Flamengo e quem sabe pendurar as chuteiras", disse Bruno Henrique.

O atacante é o jogador com mais títulos na história do clube, ao lado de Arrascaeta. Com a conquista do Brasileirão, ele chegou a 17 taças.

Bruno Henrique chegou ao Flamengo em 2019. Antes, ele tinha atuado por Uberlândia, Itumbiara, Goiás, Wolfsburg (ALE) e Santos.