SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional se vê cada vez mais afundado, e o Santos ganhou um grande respiro na luta contra o Z4 com os resultados dos jogos de ontem, pela 37ª rodada do Brasileirão.

O Inter perdeu para o São Paulo, é o 18° colocado e tem 77,6% de chance de ser rebaixado. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Por outro lado, o Santos se vê muito mais tranquilo. O Peixe venceu o Juventude, contou com derrotas de Inter, Vitória e Ceará e tem risco quase zero de ser rebaixado, segundo a UFMG.

Quem também deu uma boa respirada foi o Fortaleza. O Leão do Pici venceu o Corinthians, deixou a zona de rebaixamento depois de 27 rodadas e viu o risco de queda despencar, ainda que jogue contra o Botafogo na última rodada.

Vitória e Ceará viram o risco de queda aumentar. As equipes foram derrotadas por Bragantino e Flamengo, respectivamente, e vão para a última rodada do Brasileirão ameaçadas.

CHANCES DE REBAIXAMENTO

Sport - 100% (era de 100%)

Juventude - 100% (era de 100%)

Internacional - 77,6% (era de 40,8%)

Vitória - 65% (era de 30,6%)

Fortaleza - 35% (era de 69,5%)

Ceará - 20,3% (era de 7,5%)

Santos - 2% (era de 51,4%)

COMO ESTÁ A TABELA

14° - Santos - 44 pontos

15° - Ceará - 43 pontos

16° - Fortaleza - 43 pontos

17° - Vitória - 42 pontos

18° - Internacional - 41 pontos

19° - Juventude - 34 pontos

20° - Sport - 17 pontos

JOGOS DA ÚLTIMA RODADA (DOMINGO, 16H)

Santos x Cruzeiro

Ceará x Palmeiras

Botafogo x Fortaleza

Vitória x São Paulo

Internacional x Bragantino


