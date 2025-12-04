SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional se vê cada vez mais afundado, e o Santos ganhou um grande respiro na luta contra o Z4 com os resultados dos jogos de ontem, pela 37ª rodada do Brasileirão.
O Inter perdeu para o São Paulo, é o 18° colocado e tem 77,6% de chance de ser rebaixado. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Por outro lado, o Santos se vê muito mais tranquilo. O Peixe venceu o Juventude, contou com derrotas de Inter, Vitória e Ceará e tem risco quase zero de ser rebaixado, segundo a UFMG.
Quem também deu uma boa respirada foi o Fortaleza. O Leão do Pici venceu o Corinthians, deixou a zona de rebaixamento depois de 27 rodadas e viu o risco de queda despencar, ainda que jogue contra o Botafogo na última rodada.
Vitória e Ceará viram o risco de queda aumentar. As equipes foram derrotadas por Bragantino e Flamengo, respectivamente, e vão para a última rodada do Brasileirão ameaçadas.
*
CHANCES DE REBAIXAMENTO
Sport - 100% (era de 100%)
Juventude - 100% (era de 100%)
Internacional - 77,6% (era de 40,8%)
Vitória - 65% (era de 30,6%)
Fortaleza - 35% (era de 69,5%)
Ceará - 20,3% (era de 7,5%)
Santos - 2% (era de 51,4%)
COMO ESTÁ A TABELA
14° - Santos - 44 pontos
15° - Ceará - 43 pontos
16° - Fortaleza - 43 pontos
17° - Vitória - 42 pontos
18° - Internacional - 41 pontos
19° - Juventude - 34 pontos
20° - Sport - 17 pontos
JOGOS DA ÚLTIMA RODADA (DOMINGO, 16H)
Santos x Cruzeiro
Ceará x Palmeiras
Botafogo x Fortaleza
Vitória x São Paulo
Internacional x Bragantino