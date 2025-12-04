SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apenas uma vitória nos últimos seis jogos expôs novamente limitações do Corinthians, mas também evidenciou soluções que Dorival Júnior poderá aproveitar nas semifinais da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, nos dias 10 e 14 de dezembro.

DORIVAL ENCONTRA ALTERNATIVA QUE BUSCAVA

O transfer ban imposto ao Corinthians em agosto frustrou planos de Dorival, que desejava reforços especialmente para os lados do campo. O técnico avaliava o elenco como carente de jogadores capazes de oferecer profundidade. Entre os poucos atletas com esse perfil, Talles Magno entrou em queda de rendimento após o título paulista.

Antes do bloqueio para registrar novos profissionais, porém, o clube conseguiu contratar Vitinho ? que engrenou no momento decisivo da temporada.

O atacante, após período de adaptação e uma lesão que quase o tirou do restante do ano, tem ganhado protagonismo. São três assistências nos últimos cinco jogos, desempenho que o credencia como um "reserva de luxo" para Dorival.

Situação parecida vive o jovem Dieguinho, revelado na base e integrado aos poucos ao elenco principal. A promessa tem aproveitado bem as oportunidades e se mostra uma opção real para dar velocidade e drible no um contra um na Copa do Brasil.

ANDRÉ PREENCHE LACUNA DEIXADA PELOS MEDALHÕES

O volante André surgiu como mais um trunfo para Dorival nesta reta final de Brasileirão. Autor do gol de honra contra o Fortaleza, o garoto ganhou espaço em meio à queda de rendimento de jogadores mais experientes ? especialmente José Martínez.

Martínez perdeu prestígio após faltar seis dias de treino no retorno da Data Fifa de outubro e pelas expulsões diante de Red Bull Bragantino e, principalmente, Cruzeiro.

A recuperação lenta de Carrillo, que sofreu lesão ligamentar no tornozelo em agosto, também abriu espaço para André se consolidar.

Com oito jogos pelo profissional e dois gols marcados, André ainda não deve iniciar a semifinal como titular, mas se coloca como alternativa importante para reforçar o controle do meio-campo caso o Corinthians precise variar a estratégia nos duelos contra o Cruzeiro.