SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo repetiu 2019 e conquistou dois títulos de expressão em 2025: o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Além disso, também levou a Supercopa do Brasil e o Carioca para casa. O Rubro-Negro se aproximou dos R$ 400 milhões em premiações no ano.

RELEMBRE AS PREMIAÇÕES DO FLAMENGO

Supercopa do Brasil

O primeiro dos quatro títulos do Flamengo em 2025. A equipe comandada por Filipe Luís venceu o Botafogo por 3 a 1, em Belém, e faturou R$ 11,4 milhões.

Campeonato Carioca

Foi a segunda conquista rubro-negra na temporada, mas não rendeu bonificação aos cofres. O Carioca ficou sem premiação em 2025.

Copa do Mundo de Clubes

Foi uma das maiores premiações do Flamengo, com R$ 149,8 milhões. O curioso foi que o clube carioca foi eliminado do torneio intercontinental nas oitavas de final, ou seja, se tivesse avançado, teria faturado bem mais.

Copa do Brasil

Assim como na Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo também foi eliminado nas oitavas de final. Em reedição da decisão do ano passado, o Rubro-Negro perdeu para o Atlético-MG nos pênaltis e faturou apenas R$ 5,9 milhões em prêmios.

Copa Libertadores

O tetracampeonato foi a maior montante do Flamengo em prêmios na temporada. Da fase de grupos ao título, Filipe Luís e companhia renderam R$ 178,2 milhões aos cofres rubro-negros.

Com isso, o Flamengo chegou a R$ 345,3 milhões em prêmios na temporada. Ainda é possível que o clube carioca ultrapasse a marca dos R$ 400 milhões.

E O BRASILEIRÃO?

Essa ainda é uma incógnita. É o primeiro ano de uma mudança brusca nos contratos de TV, com a existência de dois blocos comerciais distintos: Libra e LFU.

Com isso, os clubes não têm uma tabela única para medir do campeão ao 16º o valor referente a cada posição final. Vai depender dos percentuais definidos em cada contrato.

No ano passado, ainda sem as ligas, o campeão levou R$ 48,1 milhões, o vice-campeão R$ 45,7 milhões.

MAIS PRÊMIOS NO HORIZONTE?

Com o título da Libertadores, o Flamengo garantiu uma vaga na Copa Intercontinental. A competição, que começa para o clube carioca na semana que vem, pode render ainda mais prêmios.

A Fifa ainda não definiu a premiação, de maneira oficial. Em 2024, o campeão faturou R$ 29 milhões, enquanto o vice ficou com R$ 23 milhões. Os clubes que chegaram à semifinal levaram R$ 14,4 milhões cada.

A estreia será contra o Cruz Azul, a partir das 14h (de Brasília) da próxima quarta-feira, no Qatar.