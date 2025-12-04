SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo celebrou bastante a vitória sobre o Internacional, por 3 a 0, nesta quarta-feira. Nos bastidores, a palavra é de 'ponto final' na crise política e de expectativa pela possível abertura de um G8, que daria vaga à pré-Libertadores 2026.

CRISE POLÍTICA

O UOL apurou que a alta cúpula considera a boa vitória em Santos como 'trunfo' pelo fim da atual instabilidade do clube, que viu os bastidores chegarem a altas temperaturas após a goleada por 6 a 0 sofrida diante do Fluminense, há uma semana.

A atual crise viu Carlos Belmonte anunciar, horas depois da derrota no Maracanã, pedido de demissão da diretoria de futebol do clube. Junto dele, saíram os adjuntos Nelson Ferreira e Fernando Chapecó.

A avaliação é de que o resultado positivo desta quarta não pode ficar na conta dos dirigentes -mas que o ambiente conturbado também não vinha ajudando. Com o bom triunfo e a vaga em um eventual G8 confirmada, há expectativa, agora, de 'vida nova'.

Os três pontos praticamente sacramentam o oitavo lugar do campeonato para o São Paulo, que chega à última rodada com três tentos de vantagem sobre o Red Bull Bragantino, nono colocado. O time poderia, portanto, confirmar classificação à pré-Libertadores caso ou Cruzeiro ou Fluminense vença a Copa do Brasil -ambos já estão confirmados entre os sete primeiros colocados da tabela.

CRESPO PEDE 'RESPONSABILIDADE'

Técnico do clube, Hernán Crespo afirmou ter ciência dos bastidores do clube e que 2026 será 'um ano político', em sua coletiva pós-jogo.

O argentino, ainda assim, disse que os mandatários terão "grande responsabilidade" para que não deixem as disputas em meio à eleição afetarem o futebol do clube.

"A próxima temporada vai ser muito política de novo. Nós sabemos o que acontece. Espero que os envolvidos possam entender que essas dificuldades políticas condicionam o elenco. (...) O futebol é a coisa mais importante, para nós para a torcida. (...) Acho que eles (diretores) têm uma responsabilidade muito grande", disse Hernán Crespo, em coletiva pós-jogo.