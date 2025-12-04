SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 17 anos, Rayssa Leal terminou o ensino médio em 2025 e se emocionou com o fim do ciclo. Agora, mesmo com todo o sucesso no skate, ela planeja prestar vestibular e já projeta os próximos passos da carreira.

"Eu terminei a escola recentemente, chorei horrores. Estava lá desde o 4° ano, é um ciclo inteiro que se passou, uma história muito bonita. Foi uma emoção mesmo. Pretendo prestar vestibular, sim, me tornar uma empresária no futuro, em dez anos, por aí", contou Rayssa durante coletiva do SLS Super Crown, em São Paulo.

A joia do skate brasileiro destacou a importância da terapia durante a carreira. Ela elencou os pilares que têm a ajudado a ter sucesso na modalidade.

"Muito feliz estar aqui em São Paulo, é uma gratidão estar aqui com minha família, meu time e todo mundo que apoia o skate. Fico muito feliz em fazer parte dessa nova geração. Para lidar com a pressão, é simples, muita terapia. Esse é o meu pilar mais importante, estar com meu time, meus amigos, bem fisicamente e mentalmente. Quando a gente entra dentro da pista, somos nós com nós mesmos", afirmou ainda a skatista.

A etapa de São Paulo do SLS Super Crown ocorre neste final de semana, no Parque do Ibirapuera. No sábado, Rayssa fará treinos e disputará as eliminatórias femininas a partir das 11h30 (de Brasília). A final será no domingo, às 11h15.