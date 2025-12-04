SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em espaço de uma semana. Como a Copa do Brasil ainda não terminou, é possível afirmar que o clube carioca é o atual campeão de todos os torneios de expressão no momento.

Com Filipe Luís, o Flamengo venceu a Copa do Brasil em 2024, além dos títulos já citados de Libertadores e Brasileirão. O momento é histórico para o clube carioca.

Diante das mudanças no calendário da CBF, o mata-mata nacional só terminará em datas próximas ao Natal, ao contrário dos anos anteriores. Dessa forma, o Flamengo segue como atual campeão.

No dia 21 de dezembro, contudo, isso mudará. Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Vasco disputam o título, um deles vai se sagrar campeão da Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado nas oitavas nesta edição, para o Atlético-MG.

Além do Brasileirão e da Libertadores, o Flamengo também conquistou a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca em 2025. E ainda tem a Copa Intercontinental para disputar.

O time carioca estreia na próxima quarta-feira, contra o Cruz Azul, no Dérbi das Américas. A bola rola a partir das 14h (de Brasília), no Qatar.