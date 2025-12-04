RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com o título brasileiro sacramentado após vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, nesta quarta-feira (03), no Maracanã, o Flamengo decidiu colocar uma equipe formada, em sua maioria, por jogadores sub-20 para enfrentar o Mirassol, neste sábado, na última rodada. Com isso, antecipou a ida para Doha, no Qatar, onde disputará a Copa Intercontinental.

A CBF confirmou nesta quinta-feira (04) a antecipação da partida contra o Mirassol, na cidade paulista, para este sábado, às 18h30, no Maião (SP). Inicialmente a partida estava agendada para domingo, mas com o título do clube carioca e a classificação do adversário para a fase de grupos da Libertadores, facilitou-se a alteração.

A tendência é a de que a equipe seja integralmente formada pelo time sub-20 com o comando do técnico Bruno Pivete, mas o Flamengo ainda não bateu o martelo 100%.

O elenco principal viaja para Doha no mesmo dia, às 15h (horário de Brasília), no aeroporto do Galeão.

Caso não fosse campeão Brasileiro antecipadamente, o Flamengo teria uma logística apertada para o Qatar, uma vez que a estreia no Intercontinental já acontece na próxima quarta-feira, contra o Cruz Azul, do México, pelas quartas de final.

"Tenho um analista fazendo o Cruz Azul. Sei como eles jogam, basicamente. E amanhã... Amanhã não, deixa eu descansar (risos). Depois de amanhã começaremos a estudar bastante o Cruz Azul. Depois é jogo a jogo", afirmou Filipe Luís.

Sobre possível final com PSG, o técnico disse que 'dá para ganhar'

Se o Flamengo avançar para a semifinal encara no dia 13 o Pyramids, do Egito, campeão africano. O campeão europeu PSG, por sua vez, já está na final, que acontece no dia 17.

"Todos sabemos que o PSG é o melhor time do mundo, mas mesmo assim dá para ganhar. Para mim o primeiro jogo, contra o Cruz Azul, é o mais difícil. Vamos chegar cansados, tem a tensão. Mas tudo pode acontecer e temos possibilidades", disse Filipe Luís.