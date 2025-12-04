SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores uniformizados de Santos e Internacional entraram em conflito na manhã desta quinta-feira (04) na rodovia BR-101, na cidade de Itapema, em Santa Catarina.

Ônibus com torcedores de Internacional e Santos se encontraram em Santa Catarina, retornado de Santos e Caxias do Sul, respectivamente. Na 37ª rodada, o Santos enfrentou o Juventude e o time gaúcho encarou o São Paulo.

Os conflitos foram registrados por motoristas que passavam pelo local, mostrando vários torcedores na estrada enquanto os ônibus estavam parados.

As imagens mostram torcedores do Santos atacando o ônibus da torcida do Internacional com pedaços de pau, ferros, pedras e bombas. Além disso, o veículo foi saqueado.

A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, mas ainda não teve um retorno. A matéria será atualizada assim que houver uma resposta.