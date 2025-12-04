RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O árbitro Ramon Abatti Abel conseguiu um efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pode voltar às escalas de arbitragem da CBF.

A medida vem no dia seguinte à confirmação do título do Flamengo e o vice-campeonato do Palmeiras.

A reportagem apurou que o efeito suspensivo foi concedido nesta quinta-feira (04) pelo auditor relator do processo no Pleno do Tribunal, Marcelo Bellizze, e também abrange o árbitro de vídeo Ilbert Estevam da Silva.

Abatti e Ilbert receberam um gancho de 40 dias de suspensão após decisão em primeira instância no STJD. Com efeito suspensivo, eles agora aguardam o julgamento final do caso no Pleno, ainda sem data.

POR QUE FORAM SUSPENSOS?

O processo foi aberto em razão dos erros cometidos no clássico entre São Paulo e Palmeiras, pelo Brasileirão.

Os árbitros foram punidos, inicialmente, com base no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por "deixar de cumprir as regras da modalidade".

A decisão em primeira instância foi em 19 de novembro. Por isso, os árbitros já cumpriram 15 dos 40 dias totais.

A defesa dos árbitros está sendo feita pela Associação Brasileira de Árbitros de Futebol (Abrafut).

O recurso feito pelo advogado Eduardo Vargas bate na tecla de que Abatti e Ilbert não poderiam ser condenados ainda que tenham cometido "erro escandaloso", nas palavras do relator do caso em primeira instância.

Para a defesa, essa, inclusive, é uma "matéria que não é de competência do tribunal analisar, pois se houve algum equívoco na interpretação, existe o órgão adequado a analisar e sancionar, caso seja o caso". E esse órgão é a comissão de arbitragem da CBF.

O Brasileirão ainda tem uma rodada pela frente. E antes de ser punido, Abatti estava atuando como VAR, já que não tinha ainda voltado a apitar jogos da elite desde o erro no clássico.