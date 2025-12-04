PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um ataque de torcedores do Santos contra um ônibus que levava torcedores do Internacional deixou ao menos seis feridos e provocou o bloqueio temporário de um trecho da BR-101, em Itapema (SC). Dez pessoas foram presas.

Os santistas retornavam de Caxias do Sul (RS), onde haviam vencido o Juventude. Já os colorados voltavam da cidade de Santos, onde o time gaúcho perdeu por 3 a 0 para o São Paulo, na Vila Belmiro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, sete ônibus transportavam torcedores do Santos e um levava a torcida do Internacional. O confronto ocorreu quando ônibus das duas torcidas cruzaram pelo km 148 da rodovia.

A PRF diz que os ônibus santistas diminuíram intencionalmente a velocidade do trânsito para interceptar o veículo que transportava torcedores do Inter.

Quando o ônibus colorado passou pelo trecho, torcedores do Santos atacaram o veículo com paus e foguetes.

O motorista do ônibus colorado deu ré para tentar escapar do ataque e acabou colidindo com uma carreta na rodovia. A PRF isolou e protegeu os torcedores do Inter, enquanto a Polícia Militar conteve a torcida santista.

A Polícia Militar informou que não há mandados de prisão em aberto contra integrantes da torcida do Internacional. Ainda não há informação sobre os torcedores do Santos presos.

Os feridos receberam atendimento do Samu no local. A PRF estima que 200 torcedores dos dois times estejam envolvidos na ocorrência.

Ambos os clubes lutam contra o rebaixamento. A situação do Santos já foi mais delicada, mas melhorou após a vitória em Caxias do Sul e resultados negativos dos concorrentes diretos.

Já a do Internacional se agravou nos últimos três meses com uma série de derrotas e duas trocas de técnicos.

Com o revés para o São Paulo, o Internacional caiu para a 18ª posição e agora precisa vencer na rodada final, além de torcer por uma combinação de resultados, para permanecer na primeira divisão.